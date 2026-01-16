Уют откладывается: Coffee Talk Tokyo перенесли на май - разработчики обещают "идеальную ночь в Токио"

Издатель Chorus Worldwide и студия Toge Productions сообщили о переносе Coffee Talk Tokyo. Игра, которая должна была выйти 5 марта, теперь появится на PC (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S 21 мая 2026 года. По словам разработчиков, дополнительное время необходимо, чтобы довести проект до нужного качества и сохранить фирменную атмосферу серии.

Команда подчеркнула, что перенос — осознанное решение, принятое после тщательного анализа текущего состояния игры. Разработчики хотят убедиться, что новый эпизод подарит именно тот уютный и расслабляющий опыт, за который фанаты полюбили Coffee Talk. В поддержку анонса было опубликовано короткое видео, где Вим — один из постоянных посетителей кафе — извиняется перед игроками за задержку.

«Мы хотим, чтобы каждый момент за барной стойкой ощущался правильным», — отмечают авторы. По их словам, Coffee Talk Tokyo сохранит искренние диалоги, ночное настроение и меланхоличную теплоту, ставшие визитной карточкой серии.

В новой части игроки вновь примерят роль бармена круглосуточного кафе, но на этот раз — в переулках Токио. Им предстоит слушать истории людей и фантастических существ, готовить напитки по классическим и локальным рецептам и влиять на судьбы посетителей, подбирая ингредиенты и внимательно следя за каждым этапом приготовления.