Atari вернёт Cold Fear и другие игры Ubisoft на современные платформы

Atari объявила о приобретении прав на пять проектов у Ubisoft, среди которых есть как культовые, так и менее заметные игры. Главным трофеем сделки стал хоррор-экшен Cold Fear (2005), напоминающий Resident Evil 4 и разворачивающийся на борту дрейфующего судна.

Помимо него Atari получила права на музыкальный шутер Child of Eden (2011), постапокалиптический экшен I Am Alive (2012), а также платформеры Grow Home (2015) и Grow Up (2016).

Компания уже подтвердила, что планирует переиздать проекты на актуальных платформах. Скорее всего, речь идёт о ремастерах — это позволит познакомить новое поколение игроков с забытыми мирами, а ветеранам индустрии испытать волну ностальгии.