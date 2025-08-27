Atari вернёт Cold Fear и другие игры Ubisoft на современные платформы

Atari объявила о приобретении прав на пять проектов у Ubisoft, среди которых есть как культовые, так и менее заметные игры. Главным трофеем сделки стал хоррор-экшен Cold Fear (2005), напоминающий Resident Evil 4 и разворачивающийся на борту дрейфующего судна.
Помимо него Atari получила права на музыкальный шутер Child of Eden (2011), постапокалиптический экшен I Am Alive (2012), а также платформеры Grow Home (2015) и Grow Up (2016).
Компания уже подтвердила, что планирует переиздать проекты на актуальных платформах. Скорее всего, речь идёт о ремастерах — это позволит познакомить новое поколение игроков с забытыми мирами, а ветеранам индустрии испытать волну ностальгии.
Cold Fear как раз висит у меня в стиме. Проходил её очень давно и каждый раз когда вижу, думаю надо бы её ещё раз перепройти. Очень крутая игра своего времени. Если переиздавать, то хотя бы пускай сделают как с TES 4 Oblivion. Простая переделка текстур, это уже халтура.
Эта халтура и даст проектам вторую жизнь. ))
I Am Alive хотелось бы увидеть в обновленном виде, любопытно что получится у них
эмм, так гроу апы и так есть на актуальных платформах, минимум в 1080 60 по обратке на консолях
Grow Home только на ПС4 и ПК выходила, а обеих частей нет на Свиче.