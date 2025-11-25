Хоррор Cold Fear возвращается на ПК: улучшенное издание уже доступна в GOG

Хоррор-шутер 2005 года Cold Fear вновь доступен для покупки, но уже в обновлённой версии на платформе GOG. Всего неделю назад игра неожиданно исчезла из Steam, оставив поклонников в замешательстве, однако теперь проект вернулся в рамках программы сохранения классических игр. Вероятно, в ближайшем будущем он станет доступен и в Steam/

Новое издание Cold Fear — это не просто переиздание, а настоящий ремастер с серьёзной доработкой «под капотом». Игра получила поддержку Windows 10/11, возможность запуска в разрешении 4K и на высоких частотах обновления, а также совместимость с современными контроллерами. Разработчики исправили частые вылеты и глитчи, что делает прохождение комфортным на ПК 2025 года. Полный список изменений доступен на странице игры в GOG, где также можно приобрести дополнительные бонусы и материалы.

Появление Cold Fear в GOG стало частью более масштабной инициативы по сохранению и обновлению старых игр. В рамках этой программы магазин также представил I Am Alive, экшен-адвенчуру 2012 года от Ubisoft. Для неё разработчики добавили поддержку онлайн-достижений, облачных сохранений, высоких частот обновления и современных контроллеров, а также исправили различные ошибки, улучшив комфорт прохождения. Ранее I Am Alive получила оценку 73% от Джулиана Бенсона, который назвал её «тёмным экшен-платформером, демонстрирующим мимолётные признаки жизни, но не способным превзойти конкурентов». Возможно, обновлённое издание позволит игре заново обрести популярность.

Возвращение Cold Fear и I Am Alive показывает, что классические проекты могут обрести вторую жизнь благодаря ремастерам и современной технической поддержке. Для поклонников хоррора и экшенов это отличная возможность познакомиться с культовыми играми прошлого в обновлённом формате, готовым к современному геймингу.