Хоррор Cold Fear возвращается на ПК: улучшенное издание уже доступно в GOG

Хоррор-шутер 2005 года Cold Fear вновь доступен для покупки, но уже в обновлённой версии на платформе GOG. Всего неделю назад игра неожиданно исчезла из Steam, оставив поклонников в замешательстве, однако теперь проект вернулся в рамках программы сохранения классических игр. Вероятно, в ближайшем будущем он станет доступен и в Steam/
Новое издание Cold Fear — это не просто переиздание, а настоящий ремастер с серьёзной доработкой «под капотом». Игра получила поддержку Windows 10/11, возможность запуска в разрешении 4K и на высоких частотах обновления, а также совместимость с современными контроллерами. Разработчики исправили частые вылеты и глитчи, что делает прохождение комфортным на ПК 2025 года. Полный список изменений доступен на странице игры в GOG, где также можно приобрести дополнительные бонусы и материалы.
Появление Cold Fear в GOG стало частью более масштабной инициативы по сохранению и обновлению старых игр. В рамках этой программы магазин также представил I Am Alive, экшен-адвенчуру 2012 года от Ubisoft. Для неё разработчики добавили поддержку онлайн-достижений, облачных сохранений, высоких частот обновления и современных контроллеров, а также исправили различные ошибки, улучшив комфорт прохождения. Ранее I Am Alive получила оценку 73% от Джулиана Бенсона, который назвал её «тёмным экшен-платформером, демонстрирующим мимолётные признаки жизни, но неспособным превзойти конкурентов». Возможно, обновлённое издание позволит игре заново обрести популярность.
Возвращение Cold Fear и I Am Alive показывает, что классические проекты могут обрести вторую жизнь благодаря ремастерам и современной технической поддержке. Для поклонников хоррора и экшенов это отличная возможность познакомиться с культовыми играми прошлого в обновлённом формате, готовым к современному геймингу.
К сожалению это очередная го8нохалтура ни каким настоящим ремастером тут даже близко не пахнет, настоящий ремастер это Обливион или даже фанатский ремастер для RE4 а это тупо унылая халтура что бы срубить бабла.
Клоуны сравнили с нативной версией для PS2!) Она с патчем на разрешение так и выглядит!) На эмуляторе PCSX2 с фанатскими HD текстурами она выглядит лучше чем это всратое переиздание! Вот пример, первый скриншот из ПК версии Steam, а второй из эмулятора PCSX2 c HD текстурами.
HUD на эмуляторе шакальный а так да лучше.Я только одного непойму почему этих тектур нет на пк а есть на эмуляторе?
Этот вопрос нужно задать автору мода. Он не из России. И да HUD на эмуляторе выглядит нормально если выставить английский язык, так как текстуры делались именно под английскую версию.
Прикольная игра для своего времени и с хорошей атмосферой.
Мда ниачём, а так хотелось как ремейк резика 2...
Угу, щас бедный издатель третьего эшелона как закинет последние деньги в ремейк полузабытой игры))
а ремейк 2019 года на ПС4 и тд чем тебя не устроил. Считаю это одно из топовых ремейков, на уровне РЕ 3 и 4.
т е они сознательно демонстрируют зафакапленную тень под ногами гг и пишут про серьёзную доработку «под капотом» ? Прикол конечно .
Это серьёзная доработка и есть переиздание для актуальных платформ. В чём тут ремастер?
Русский текст/озвучка есть, вот это радует.
Помню-помню, управление в игре было очень неудобное и странное.
Я до нее добрался уже после того, как прошел на клавиатуре пк-порт четвертого резика, так что тогда управление мне показалось крайне удобным)
да там хотьба фиксированная а прицел от плеча гибрид камера неудобная была просто скипнул игру из неё
такая отличная игра достойна ремейка
проходил, норм зашла тогда
Мне одно интересно в Steam её даром дадут у кого она есть или небось попросят апгрейд купить