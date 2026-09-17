Анонсирован детективный триллер COLIVING

Тайваньская студия Taiwan Computer Graphics Manufacturing Co., Ltd. открыла официальную страницу в сервисе Steam для своего дебютного проекта под названием COLIVING. Разработчики позиционируют игру как мрачный трехмерный приключенческий триллер с упором на интерактивное повествование и моральные дилеммы, где каждое принятое решение приводит к значимым сюжетным последствиям.

В центре истории находятся 2 персонажа, чьи расследования постепенно сплетаются воедино. Среди ключевых действующих лиц представлен частный сыщик Джон Эдвардс, столкнувшийся на загородной трассе с босой беглянкой по имени Норма, которую вскоре находят зверски убитой в мотеле. Наряду с ним в центре событий оказывается журналистка Барбара Дитрихсон, расследующая крупный муниципальный коррупционный скандал и внезапно похищенная прямо под дулом пистолета.

Поиски убийцы и расследование опасных махинаций приводят обоих героев в общую квартиру, населенную крайне подозрительными жильцами. Авторы обещают глубокую нелинейность, где игрокам предстоит лавировать между сомнительными союзами, поскольку любой сосед по коливингу способен оказаться как ценным помощником, так и опасным преступником. Игровой процесс сочетает исследование городских локаций, тщательный осмотр улик и принятие судьбоносных решений, открывающих скрытые сюжетные развилки.

Несмотря на скромный размер игрового дистрибутива, составляющий всего 10 ГБ, обнародованные системные требования уже вызывают вопросы у аудитории. Для запуска проекта заявлена обязательная поддержка исключительно 64-битной операционной системы Windows 11, что отсекает пользователей предыдущих версий ОС. В минимальных требованиях значатся процессор уровня Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня Nvidia GeForce RTX 2060 на 6 ГБ или AMD Radeon RX 5600 XT. Для более комфортной игры создатели рекомендуют Intel Core i7-8700 либо AMD Ryzen 5 5500 в связке с Nvidia GeForce RTX 2060 Super или AMD Radeon RX 6600.

Еще одним спорным моментом проекта стало полное игнорирование русскоязычного сообщества. На странице игры заявлена поддержка 11 языков, включая полную французскую озвучку и субтитры на нескольких европейских языках, однако русский язык отсутствует полностью. Разработчики не предусмотрели даже перевод интерфейса и субтитров.

Созданием триллера занимается независимая команда из Тайбэя, для которой проект станет первым релизом на мировой арене. Студия уже подтвердила свое участие в масштабной выставке Tokyo Game Show 2026, где публике покажут новые демонстрационные материалы. Релиз COLIVING на ПК запланирован на 1 квартал 2027 года.