Вперёд к финалу! Трейлер College Football 26 обещает яркое возвращение студенческого футбола

После долгого перерыва EA Sports возвращает на игровое поле одну из самых ожидаемых спортивных серий — EA Sports College Football. Первый трейлер College Football 26 уже в сети, и он впечатляет: зрелищные игровые кадры, проработанные стадионы и трибуны, а в качестве саундтрека — легендарная Enter Sandman от Metallica. Игра выходит 10 июля и станет частью бандла с Madden NFL 26, релиз которого состоится 14 августа.

Ключевые особенности:

Новейший геймплей , включающий более 2800 уникальных комбинаций и схем, улучшенную физику таклов и расширенные возможности игры между захватами.

, включающий более 2800 уникальных комбинаций и схем, улучшенную физику таклов и расширенные возможности игры между захватами. Архетипы и персонализация — игроки смогут выбирать из 10 новых ролей, отражающих уникальные стили игры, и настраивать стратегию благодаря продвинутой системе усталости и износа.

— игроки смогут выбирать из 10 новых ролей, отражающих уникальные стили игры, и настраивать стратегию благодаря продвинутой системе усталости и износа. Более 300 реальных тренеров и динамичные замены позволят глубже погрузиться в симуляцию матчей.

и динамичные замены позволят глубже погрузиться в симуляцию матчей. Новая система пользовательских зон , усовершенствованная логика блоков и защиты открывают больше простора для тактических решений.

, усовершенствованная логика блоков и защиты открывают больше простора для тактических решений. Стадионный эффект полного присутствия: дрожащая камера, искажённые таймеры и интерактивное HUD оформляют матчи так, будто вы действительно находитесь в центре игры.

Режимы для всех: Dynasty (с поддержкой кроссплея для PS5 и Xbox Series X/S), Road to Glory, Ultimate Team, Team Builder и Road to the College Football Playoff расширяют возможности и предлагают множество путей к славе. В Dynasty до 32 игроков смогут управлять командами в онлайн-режиме — с одним условием: потребуется активная EA-учётка.