RPG в стиле Fallout 2 и Arcanum, имеющая очень положительные отзывы в Steam, получила демоверсию ©

Продававшаяся в раннем доступе Colony Ship наконец-то получила бесплатную демоверсию. Самое время обратить свое внимание на эту интригующую ролевую игру.



Демоверсия весит 10 Гб и в ней вы сможете пройти всю первую главу кампании.

Игра продается в раннем доступе Steam за 1200 pублей. В настоящее время ранняя версия предлагает три главы кампании.

Игра получила теплый прием - получив 85% положительных отзывов из 800. В свою очередь, если учитывать только отзывы за последние 30 дней, доля положительных достигает 97%.

Colony Ship - это последняя разработка студии Iron Tower, специализирующейся на хардкорных RPG, то есть авторов превосходной The Age of Decadence.



Во вселенной игры не существует сверхсветовых путешествий или криогенного сна. Для заселения дальних миров используются так называемые корабли поколения. На их борту рождаются и умирают целые поколения, прежде чем корабль достигнет места назначения. События Colony Ship происходят на одном из таких кораблей, где-то в середине его путешествия. Главный герой рождается на корабле и умрет на нем задолго до того, как он достигнет планеты Проксима Центавра.



Необычные реалии - не единственная достопримечательность игры. Компания Iron Tower была основана поклонниками первых двух частей серии Fallout, и Colony Ship является развитием идей из этих классических игр. Таким образом, мы получаем изометрический вид и тактически проработанную пошаговую боевую систему. Однако, прежде всего, игра предлагает большую свободу в методах выполнения заданий, а сюжетная линия во многом формируется решениями игрока.

Релиз 1.0 запланирован на осень этого года.