Создатели Colony Ship поделились дорожного картой до выхода ролевой игры из раннего доступа ©

Поскольку Colony Ship приближается к завершению (85% игры уже готово и доступно в раннем доступе), Iron Tower Studio поделились дорожной картой до релиза.

Сейчас команда работает над нижними уровнями. По оптимистичным прогнозам, понадобится еще месяц, т.е. это будет середина июня (но не позднее конца июня).

Уровни наполовину готовы (макет сделан, мы добавляются детали), но это обновление включает в себя довольно сложное существо (с точки зрения программирования) и робота-компаньона. Роботы уже есть в игре, и их не нужно программировать, но система апгрейдов не работает, и над ней придется поработать.

Как только это обновление выйдет, создатели достигнут двух важных вех:

вся работа над нечеловеческими персонажами будет закончена

будут закончены все локации и дизайн уровней, что занимает около 60% работы в каждом обновлении.

С этого момента разработчики сосредоточатся на чистом контенте (скриптинге квестов и постановке боев), что значительно ускорит работу.

Далее последуют:

Альянс The Grangers, нападение на Оружейную палату, доставка - конец июля.

Квесты The Habitat - конец августа.

Альянс The Pit - конец сентября.

Мост и Эндгейм - конец октября.

Дизайн уровней (включая уникальный реквизит) выполнен досрочно, обширный текст (взаимодействие с центральным компьютером) тоже, так что мы сможем сосредоточиться на событиях эндгейма. Уровень 3 оружейной палаты (также готовый) является частью событий эндгейма.

Т.е. в целом, до релиза осталось 5-6 месяцев.

Самая трудная часть работы уже позади, и мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нас в течение последних двух лет. Без вас мы бы не прошли так далеко.

А пока вы можете опробовать демоверсию, в которой доступна первая глава кампании.