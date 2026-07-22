В раннем доступе Steam состоялся релиз пиксельного ролевого экшена Colossus - Eternal Blight

Студия RUSTIC PANDA GAMES LLC и издательство LevelUpGaming выпустили в ранний доступ сервиса Steam сюжетный пиксельный экшен Colossus - Eternal Blight. На данный момент проект продается со скидкой 20% в рамках ознакомительной акции, которая продлится до 4 августа 2026 года.

События игры разворачиваются в мире Иреос, где главный герой по имени Люциан отправляется на поиски своего пропавшего брата Ланса. Игрокам предстоит столкнуться с распространяющейся скверной, участвовать в динамичных сражениях с механикой парирования и контратак, а также исследовать локации, решать головоломки и принимать решения, влияющие на окружение и персонажей.

На данный момент версия в раннем доступе содержит пролог и 1 сюжетную главу, 1 доступный класс с веткой прокачки навыков, побочные задания и испытания очищения. Также в проект включена зона с 10 уровнями сложности, обладающая элементами жанра рогалик. Полноценная версия игры должна выйти ближе к концу 2027 года, а суммарное время прохождения финального билда составит от 15 до 20 часов.

В период раннего доступа разработчики намерены регулярно выпускать патчи с новыми классами, регионами, системами снаряжения и сюжетными главами. Создатели также заявляют о планах сохранить совместимость файлов сохранений для будущих обновлений.