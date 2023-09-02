Слух: В 2024 году Sega выпустит игру про Соника, а также новые Jet Set Radio, Guardian Heroes и Comix Zone

Похоже, что в планах Sega на следующий год - новая игра про Соника и возвращение некоторых исторических франшиз, а Persona 6, возможно, придется подождать до 2025 года, по крайней мере, если верить информации от инсайдера I Am Hero Too, который, как вы помните, точно предсказал анонс Persona 3 Reload.
Утечка утверждает, что в следующем году Sega выпустит новую игру с участием Соника, а также новые игры Jet Set Radio, Guardian Heroes и Comix Zone. Интересно, что в прошлом году Sega начала работу над фильмом Comix Zone, так что эти два проекта могут быть связаны между собой, если, конечно, информация о I Am a Hero Too окажется правдой.
Persona 6, с другой стороны, похоже, отстает от графика. I Am Hero Too ранее заявлял, что новая JRPG от Atlus появится в 2024 году, однако теперь он в этом не уверен. Он добавил, что эстетическая тема игры будет "черно-белой".
Помимо Persona 6, он подтвердил, что в разработке находится еще один спин-офф Persona 5, что также ранее подтвердил Nate The Hate.
Очевидно, что всю эту информацию следует воспринимать с долей недоверия, как и другие слухи, появившиеся несколько часов назад, касающиеся Nintendo Switch 2 и саги Final Fantasy.
если выпустят ремейк Comix Zone вообще супер будет
Вообще странно, что по зоне комиксов так и не было никаких продолжений и ремастеров. Задумка же офигенная, да и реализация для тех времён была крайне оригинальная.
Комикс зон на сеге проходил раз 100. Только потом как оказалось, у меня какая то обрезанная игра была. На ютубе она явно дольше.
дай угадаю на сеге проходил правда ? там реально обрезанная была
могу диск подарить где полная версия бесплатно
Да уже нет той сеги, что бы играть где-то. Появился компьютер, папе сказал, что бы все картриджи и приставку убрал. В итоге он её выкинул вообще.
А там были картриджи даже 1993 года. Сам покупал еще в прибалтике и Беларуси всякое интересное. Всё в утиль как итог.
Душевная рана на всю жизнь.
жаль что так, ну у меня есть сега если хочешь приезжай забирай мне не жалко я отдам
в чем обрезанная?
Жду comix zone новый. JSRF было бы не плохо ремастер на пк, а то она осталась экзом xbox.
"Похоже, что в планах Sega на следующий год - возвращение некоторых исторических франшиз. Утечка утверждает, что в следующем году Sega выпустит новую Comix Zone."
Какая шикарная, но дюже короткая была игра. Если действительно правда, что Sega решила выпустить новую Comix Zone - это будет просто бальзам на рану, рану от того тупого мусора, ААА и не только, который сейчас клепают только ради денег, взращивая и потакая сегодняшним любителям собирания электронного мусора, любителям генетически и-или психологических извращений, и просто тупости. Да, и сейчас порой делают ламповые (интересные, умные, без извращений) игры и Игры действительно с большой буквы, но они крайне, крайне редки в мутном потоке того безумия, которое называется на западе “свободой”, правда к настоящей свободе это не имеет никакого отношения - это просто безнаказанная вседозволенность помноженная на феерическое душевное отупение представителей отряда приматов, а точнее его вида, который некогда назывался Homo sapiens или Человек разумный.
p.s. Если у Sega действительно получится игра достойная той Comix Zone из 1995 года - это будет прям праздник какой-то. А что, а вдруг?
Comix Zone шикарная игра на SEGA. Одна из немногих, которые я запомнил, на ровне с DUNE и ZERO TOLERANCE. Эти две игры вообще мне мозг перевернули, ибо я не ожидал такой крутости от 16bit-й приставки.
Comix Zone с современной повесточкой... Главгерой жирная художница комиксов воюет против главгероя прошлой игры. Ни грамма крутости, что бы выиграть бой нажмите "е".
Уже предвкушаю на что они заменят того карикатурного злобного азиата.