Слух: В 2024 году Sega выпустит игру про Соника, а также новые Jet Set Radio, Guardian Heroes и Comix Zone ©

Похоже, что в планах Sega на следующий год - новая игра про Соника и возвращение некоторых исторических франшиз, а Persona 6, возможно, придется подождать до 2025 года, по крайней мере, если верить информации от инсайдера I Am Hero Too, который, как вы помните, точно предсказал анонс Persona 3 Reload.

Утечка утверждает, что в следующем году Sega выпустит новую игру с участием Соника, а также новые игры Jet Set Radio, Guardian Heroes и Comix Zone. Интересно, что в прошлом году Sega начала работу над фильмом Comix Zone, так что эти два проекта могут быть связаны между собой, если, конечно, информация о I Am a Hero Too окажется правдой.

Persona 6, с другой стороны, похоже, отстает от графика. I Am Hero Too ранее заявлял, что новая JRPG от Atlus появится в 2024 году, однако теперь он в этом не уверен. Он добавил, что эстетическая тема игры будет "черно-белой".

Помимо Persona 6, он подтвердил, что в разработке находится еще один спин-офф Persona 5, что также ранее подтвердил Nate The Hate.

Очевидно, что всю эту информацию следует воспринимать с долей недоверия, как и другие слухи, появившиеся несколько часов назад, касающиеся Nintendo Switch 2 и саги Final Fantasy.