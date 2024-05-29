Официальный канал Command & Conquer на YouTube внезапно был удален по неизвестной причине

Культовая франшиза стратегий в реальном времени Command & Conquer переживает не самые лучшие времена. Компания Electronic Arts долго и упорно пыталась перенести эту серию на мобильные платформы или переосмыслить её формат, и в обоих случаях с треском провалилась. У фанатов игры лишь недавно появилась надежда на светлое будущее, когда стали выходить не слишком навороченные, но добротные ремастеры Command & Conquer. Однако у игроков вновь появился серьезный повод для беспокойства после того, как официальный канал игры на YouTube просто исчез.

Поклонники серии Command & Conquer обратили внимание, что на самом крупном видеохостинге просто невозможно найти официальный канал игры, а также многие оригинальные трейлеры или дневники разработчиков. Как оказалось, это связано с тем, что канал Command & Conquer на YouTube был удален, а вместе с ним и огромное количество знаменитых роликов по всем играм франшизы.

В Electronic Arts пока никак не прокомментировали удаление канала на YouTube. Молчание также хранят разработчики недавних ремастеров Command & Conquer, которые в начале этого года активно намекали на создание еще одного сборника обновленных игр. Чего ждать теперь от этой знаменитой серии стратегий, не совсем ясно. Фанаты пытаются объяснить произошедшее досадной ошибкой, которая связана либо с модерацией YouTube, либо с неправильной настройкой публичных каналов со стороны Electronic Arts. Пользователям остается только надеяться, что серия Command & Conquer продолжит свое существование, однако некоторые игроки уже спешат сохранить все ролики и даже старые билды игр для создания архива франшизы.