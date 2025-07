Теперь вы можете играть в кампанию C&C: Tiberian Dawn в кооперативном режиме

Команда Dawn of the Tiberium Age выпустила новую версию Dawn of the Tiberium Age, которая позволяет играть в одиночные кампании Tiberian Dawn в кооперативном режиме.

Dawn of the Tiberium Age — это бесплатный отдельный мод, объединяющий две классические игры: Tiberian Dawn и Red Alert. Он работает на специальной версии игрового движка Tiberian Sun. Вы можете играть за все четыре основные команды — GDI, Nod, Союзников и Советов — с плавным, сбалансированным игровым процессом. Мод позволяет комбинировать эти команды по своему усмотрению на множестве новых многопользовательских карт. Вы также можете самостоятельно пройти множество совершенно новых миссий.

Ещё в 2023 году команда выпустила версию мода, которая позволяла играть кампанию GDI с другом в кооперативном режиме. Теперь, два года спустя, новое обновление позволяет играть и в кампанию Nod в кооперативном режиме. Это означает, что теперь вы можете пройти всю историю Tiberian Dawn с другом.

Поскольку это отдельный мод, он не требует самой игры. Всё, что вам нужно сделать, это скачать мод по этой ссылке, и всё готово.

В последней версии Dawn of the Tiberium Age также есть миссия Shadow Reprisal Nod. Эта миссия была впервые анонсирована во время конкурса Mod of the Year от ModDB в 2016 году. Команда также добавила в мод кое-что новое. Например, у Советов теперь есть собственный радарный купол. С другой стороны, Союзники сохраняют классическую модель RA1. Торпедный катер Nod также претерпел изменения.

Команда также обновила свой клиент, добавив возможности масштабирования для рендереров CnC-DDRAW и DDrawCompat. Это позволит пользователям мониторов с высоким разрешением легко масштабировать игру, сохраняя при этом её родное разрешение.