Command & Conquer 10.03.1997
8.9 250 оценок

В Steam могут появиться культовые части Command & Conquer и другая классика от EA

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Gutsz
Новости

Command & Conquer прославилась, как родоначальник целого игрового жанра — стратегий в реальном времени. Эта культовая серия игр насчитывает множество разных проектов и спин-оффов, однако найти их и приобрести может быть проблематично из-за банального отсутствия в современных магазинах. Если верить недавним слухам, многие части Command & Conquer и другие классические игры от EA купить станет намного легче, их могут добавить в цифровой магазин Steam.

По данным китайского сайта Gamemad, компания EA собирается обновить свой каталог представленных игр в Steam. В частности они заинтересованы переносом большинства своих классических проектов. Их упоминания нашли в базе данных цифрового магазина, однако когда они станут доступны и в каком виде пока неизвестно.

Вот какие игры могут появиться в Steam:

  • Command & Conquer Renegade.
  • Command & Conquer Tiberian Sun And Firestorm.
  • Command & Conquer Generals and Zero Hour.
  • Command & Conquer Red Alert, Counterstrike and The Aftermath.
  • Command & Conquer and The Covert Operations.
  • Theme Hospital.
  • Plants Vs Zombies Garden Warface 1.
  • Wing Commander Privateer I.
  • Wing Commander Privateer II.
  • Wing Commander Privateer III.
  • Sid Meiers Alpha Centauri.
  • Command & Conquer Red Alert 2 and Yuri's Revenger.

Стоит отметить, что добавление этих игр в базу данных Steam не означает гарантированный доступ к ним через магазин. Довольно часто разработчики перестраховываются и добавляют собственные проекты на платформу, однако до релиза их не доводят.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
spaMER_ID

Саботера когда уже добавят?

3
4de

Первого или второго?

-1
Cor_win 4de

А есть второй? или я путаю чего, про саботера которой в Париже нацистов отстреливает, только знаю

1
spaMER_ID 4de

С синдикатом не перепутал?

-1
4de spaMER_ID

кстати да возможно перепутал .

0
[Инферно]

Я не прочь бы увидеть ремастеры tibrian sun и red alert 2 в духе remastered collection. Но и оригиналы в целом сойдут, если их выпустят в стиме.

1
Pravdarub

Блин. Как же я ждал полноценных шутеров по второй и третьей сисе.

0
JJ_Jon_34_rus

Скорее всего это будут ремастеры, коллекшн неплохо так продался.

0