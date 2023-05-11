В Steam могут появиться культовые части Command & Conquer и другая классика от EA ©

Command & Conquer прославилась, как родоначальник целого игрового жанра — стратегий в реальном времени. Эта культовая серия игр насчитывает множество разных проектов и спин-оффов, однако найти их и приобрести может быть проблематично из-за банального отсутствия в современных магазинах. Если верить недавним слухам, многие части Command & Conquer и другие классические игры от EA купить станет намного легче, их могут добавить в цифровой магазин Steam.

По данным китайского сайта Gamemad, компания EA собирается обновить свой каталог представленных игр в Steam. В частности они заинтересованы переносом большинства своих классических проектов. Их упоминания нашли в базе данных цифрового магазина, однако когда они станут доступны и в каком виде пока неизвестно.

Вот какие игры могут появиться в Steam:

Command & Conquer Renegade.

Command & Conquer Tiberian Sun And Firestorm.

Command & Conquer Generals and Zero Hour.

Command & Conquer Red Alert, Counterstrike and The Aftermath.

Command & Conquer and The Covert Operations.

Theme Hospital.

Plants Vs Zombies Garden Warface 1.

Wing Commander Privateer I.

Wing Commander Privateer II.

Wing Commander Privateer III.

Sid Meiers Alpha Centauri.

Command & Conquer Red Alert 2 and Yuri's Revenger.

Стоит отметить, что добавление этих игр в базу данных Steam не означает гарантированный доступ к ним через магазин. Довольно часто разработчики перестраховываются и добавляют собственные проекты на платформу, однако до релиза их не доводят.