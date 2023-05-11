В Steam могут появиться культовые части Command & Conquer и другая классика от EA

Command & Conquer прославилась, как родоначальник целого игрового жанра — стратегий в реальном времени. Эта культовая серия игр насчитывает множество разных проектов и спин-оффов, однако найти их и приобрести может быть проблематично из-за банального отсутствия в современных магазинах. Если верить недавним слухам, многие части Command & Conquer и другие классические игры от EA купить станет намного легче, их могут добавить в цифровой магазин Steam.
По данным китайского сайта Gamemad, компания EA собирается обновить свой каталог представленных игр в Steam. В частности они заинтересованы переносом большинства своих классических проектов. Их упоминания нашли в базе данных цифрового магазина, однако когда они станут доступны и в каком виде пока неизвестно.
Вот какие игры могут появиться в Steam:
- Command & Conquer Renegade.
- Command & Conquer Tiberian Sun And Firestorm.
- Command & Conquer Generals and Zero Hour.
- Command & Conquer Red Alert, Counterstrike and The Aftermath.
- Command & Conquer and The Covert Operations.
- Theme Hospital.
- Plants Vs Zombies Garden Warface 1.
- Wing Commander Privateer I.
- Wing Commander Privateer II.
- Wing Commander Privateer III.
- Sid Meiers Alpha Centauri.
- Command & Conquer Red Alert 2 and Yuri's Revenger.
Стоит отметить, что добавление этих игр в базу данных Steam не означает гарантированный доступ к ним через магазин. Довольно часто разработчики перестраховываются и добавляют собственные проекты на платформу, однако до релиза их не доводят.
Саботера когда уже добавят?
Первого или второго?
А есть второй? или я путаю чего, про саботера которой в Париже нацистов отстреливает, только знаю
С синдикатом не перепутал?
кстати да возможно перепутал .
Я не прочь бы увидеть ремастеры tibrian sun и red alert 2 в духе remastered collection. Но и оригиналы в целом сойдут, если их выпустят в стиме.
Блин. Как же я ждал полноценных шутеров по второй и третьей сисе.
Скорее всего это будут ремастеры, коллекшн неплохо так продался.