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Command & Conquer 3: Tiberium Wars 27.03.2007
Стратегия, RTS
9.2 1 786 оценок

EA выпустила исходный код игр Command & Conquer, а также добавила поддержку Мастерской Steam

Procy_on
Новости

EA объявила о выпуске исходного кода кучи старых игр C&C и - тут я, как человек, который любит моддинг, но при этом очень ленив, прихожу в восторг - добавит поддержку Steam Workshop в еще несколько игр.

Среди игр, получивших исходный код, - Command & Conquer (Tiberian Dawn), Red Alert, C&C Renegade, а также C&C Generals и Zero Hour. Найти их можно на странице EA на Github.

Что касается мастерской Steam? Она будет включена для C&C Renegade, C&C Generals и Zero Hour, C&C 3 Tiberium Wars и Kane's Wrath, а также C&C 4 Tiberium Twilight. EA также "обновила все инструменты редактора миссий и конструктора миров, чтобы вы могли публиковать карты прямо в Steam Workshop".

Кроме того, компания выпускает пакет поддержки моддинга, который "содержит исходные файлы Xml, Schema, Script, Shader и Map для всех игр, использующих движок SAGE".

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
hpi

У них там завоз новой дури или они до такой степени обкурились шо их в противоположность перекосило.

3
RedDay13

Как же приятно видеть эту лысую башку Кейна

1
Пользователь ВКонтакте

Я так понимаю. Это все.
Прощальный подарок?
Серия официально закрыта?) // Илья Волков

0