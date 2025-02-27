EA выпустила исходный код игр Command & Conquer, а также добавила поддержку Мастерской Steam

EA объявила о выпуске исходного кода кучи старых игр C&C и - тут я, как человек, который любит моддинг, но при этом очень ленив, прихожу в восторг - добавит поддержку Steam Workshop в еще несколько игр.

Среди игр, получивших исходный код, - Command & Conquer (Tiberian Dawn), Red Alert, C&C Renegade, а также C&C Generals и Zero Hour. Найти их можно на странице EA на Github.

Что касается мастерской Steam? Она будет включена для C&C Renegade, C&C Generals и Zero Hour, C&C 3 Tiberium Wars и Kane's Wrath, а также C&C 4 Tiberium Twilight. EA также "обновила все инструменты редактора миссий и конструктора миров, чтобы вы могли публиковать карты прямо в Steam Workshop".

Кроме того, компания выпускает пакет поддержки моддинга, который "содержит исходные файлы Xml, Schema, Script, Shader и Map для всех игр, использующих движок SAGE".