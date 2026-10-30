Разработчики Red Alert 3 открыто насмехались над авторами Kanes Wrath из-за странного дизайна юнитов

Производство дополнения Command & Conquer 3: Kane's Wrath проходило в условиях постоянных шуток и скепсиса со стороны соседней команды внутри компании Electronic Arts. После завершения работы над базовой Command & Conquer 3: Tiberium Wars основной состав подразделения EA Los Angeles переключился на создание блокбастера Command & Conquer: Red Alert 3. В то же время развитием тибериевой саги занялась изолированная группа всего из 5 человек совместно с восточноамериканской студией BreakAway Games.

Маленькая команда получила творческую свободу и начала экспериментировать с концепциями для инопланетной фракции скринов. Самым радикальным решением стало создание Механоножки (Mechapede) - механического многочленикового существа, способного модифицироваться прямо на поле боя. В зависимости от выбора игрока к телу сороконожки присоединялись разнообразные сегменты с орудиями, что позволяло адаптировать боевую единицу под любые тактические задачи.

Необычный внешний вид юнита вызвал бурную реакцию у создателей Red Alert 3, которые регулярно заглядывали к коллегам и вслух высмеивали их наработки. Об этой внутренней студийной конкуренции рассказал продюсер Electronic Arts Джим Весселла во время интервью к 30-летию франшизы.

Команда Red Alert 3 периодически приходила посмотреть на наши наработки и просто смеялась над нами. Они спрашивали, что это вообще такое и откуда взялся такой нелепый дизайн. А я отвечал им, что это самый крутой юнит, который когда-либо создавался в стратегиях реального времени, и предлагал просто посмотреть на то, что он умеет.

- Джим Весселла, продюсер Electronic Arts

Реализация механической многоножки обернулась сложнейшей инженерной задачей для ведущих разработчиков Кита и Сэма. Аниматорам и программистам пришлось полностью перерабатывать физику передвижения составного тела по пересеченной местности и настраивать независимую стрельбу отдельных звеньев. Вопреки постоянным подколам коллег, считавших задумку абсурдной, небольшая группа авторов отказалась вырезать шагоход из игры и довела техническую часть до рабочего состояния.

Внутри команды насмешки быстро превратились в своеобразный повод для профессиональной гордости. Создатели были уверены, что модульная механика подарит игрокам уникальный опыт управления боевой техникой, не похожий ни на классические танки Нод, ни на тяжелую бронетехнику GDI. Идея доказать жизнеспособность смелого концепта сплотила коллектив во время финальных этапов полировки проекта.

После релиза дополнения 24 марта 2008 года творение пяти разработчиков неожиданно стало культовым среди фанатов сетевых баталий. Из-за колоссальной маневренности, огромного радиуса поражения и способности быстро восстанавливать уничтоженные звенья Механоножка на старте оказалась практически неуязвимой боевой машиной. В мультиплеере возникла целая тактика массового строительства сороконожек, которая долгое время терроризировала соревновательные матчи до выхода балансных патчей.

В конечном счете именно модульная сороконожка стала визитной карточкой дополнения и одним из самых узнаваемых образов в поздней истории стратегий от Electronic Arts. В то же время вышедшая осенью 2008 года Command & Conquer: Red Alert 3 пошла по пути еще более гротескного милитаризма, добавив в арсенал боевых медведей и гигантских шагающих роботов.