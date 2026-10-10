Для модификации Command and Conquer: Generals Evolution анонсировали сюжетную кампанию с релизом в 2027 году

Команда энтузиастов GenEvo Team опубликовала дебютный трейлер сюжетной кампании для масштабной модификации Command and Conquer: Generals Evolution. Проект переносит культовую стратегию в реальном времени 2003 года на рельсы более современного движка Command and Conquer: Red Alert 3. В представленном ролике авторы продемонстрировали кадры одиночных миссий и подтвердили, что полноценный релиз сюжетного режима намечен на 2027 год.

Опубликованное видео делает акцент на возрождении классического конфликта между 3 противоборствующими сторонами. В ролике показаны боевые столкновения армии США, китайских бронетанковых дивизий и сил ГЛА посреди разрушенных городских районов и пустынных ландшафтов. Создатели продемонстрировали обновленную бронетехнику, работу дальнобойной артиллерии, массированные налеты авиации, а также пуски баллистических ракет и разрушительные химические взрывы супероружия со свежими визуальными эффектами.

Одиночная кампания возвращается в Generals Evolution. В будущих версиях основное внимание будет уделено PvE-контенту, чтобы подарить максимально кинематографичный опыт, знакомый по оригинальной серии C and C Generals.

- sgor00, руководитель проекта Generals Evolution

Разработка модификации началась из-за нежелания издательства Electronic Arts развивать франшизу. Еще в 2013 году американская корпорация отменила разрабатываемую Command and Conquer: Generals 2, после чего серия стратегий фактически была заброшена. Из-за отсутствия официальных ремейков сообщество взяло инициативу в свои руки, пытаясь воссоздать геймплей оригинальной игры и дополнения Zero Hour на модифицированном движке SAGE 2.0 с улучшенным сетевым кодом и шейдерами.

Перенос классики на базу Command and Conquer: Red Alert 3 регулярно сопровождался техническими спорами внутри фанатской аудитории. Игроки критиковали непривычный баланс, ограничения исходного кода в реализации физики снарядов и переработанную экономическую модель, отличающуюся от оригинальной стратегии 2003 года. Авторы модификации поэтапно устраняли претензии аудитории, выпуская масштабные обновления вроде версии 0.33, в которой полностью переписали искусственный интеллект для режима схваток, перебалансировали характеристики юнитов и добавили недостающую технику.

Полноценный сюжетный режим оставался одной из самых ожидаемых функций с момента выхода сборки модификации в 2021 году. Долгое время разработчики концентрировались исключительно на многопользовательских баталиях и сражениях с ботами, временно убрав кнопку сюжетной кампании из стартового меню. Теперь команда официально переключилась на разработку одиночных миссий, пообещав вернуть игрокам атмосферу оригинальных спецопераций.