Фанатский ремастер Command and Conquer: Generals Zero Hour перевели на 64-битный движок с поддержкой Linux и macOS

Энтузиасты представили масштабное обновление проекта Zero Hour Reforged, созданного на основе исходного кода культовой стратегии Command & Conquer: Generals Zero Hour. Компания Electronic Arts открыла оригинальные исходные файлы игры в феврале 2025 года в целях сохранения цифрового наследия, после чего команда моддеров во главе с разработчиком под ником Olcay Seygan перенесла более 580 файлов движка на 64-битную архитектуру. Проект распространяется абсолютно бесплатно через сайт zerohour.gg и требует лишь наличие лицензионной копии стратегии в сервисах Steam или EA app. 4 октября авторы выпустили версию 2.4.0 и опубликовали геймплейный трейлер, наглядно демонстрирующий изменения в графике, физике и искусственном интеллекте.

Компания Electronic Arts открыла исходники Generals и Zero Hour в феврале 2025 года для сохранения истории, а Reforged стал развитием этого кода уже в качестве полноценной игры.

- Олджай Сейган, ведущий разработчик проекта

Ключевым техническим достижением обновления стал полноценный нативный запуск на системах macOS и Linux, включая портативную консоль Steam Deck. Благодаря интеграции библиотеки SDL3 проект отрисовывает изображение через графический интерфейс Metal на компьютерах Apple silicon и через Vulkan на системах Linux без использования трансляторов вроде Wine или Proton. Кроме того, программист ilyasakin подготовил специальную сборку для ноутбуков на базе процессоров Snapdragon под управлением Windows ARM64 с собственным загрузчиком шейдеров и текстур. Все платформы синхронизированы между собой: сетевой код позволяет владельцам разных операционных систем играть в 1 матче по локальной сети без рассинхронизации данных.

Визуальная составляющая переведена на современный рендерер Direct3D 11 с полностью снятым ограничением частоты кадров, хотя при желании можно переключиться на классический Direct3D 9. Разработчики повысили разрешение 481 базовой текстуры игры ровно в 4 раза. Окружение получило динамическое освещение: клубы дыма отбрасывают полноценные тени на ландшафт, пламя взрывов и пожаров подсвечивает собственный дым, а водная гладь реалистично отражает пролетающую технику и пальмы на берегу. Тени пехоты теперь формируются на основе позы конкретной модели, а все 128 типов деревьев обзавелись детализированными силуэтными тенями вместо устаревших пятен.

Физическая модель управления боевыми машинами подверглась полной переработке. В оригинале 2003 года танки мгновенно срывались с места на максимальной скорости и моментально останавливались за 1 кадр. В обновлении боевые машины разгоняются около 1 секунды, заранее сбрасывают скорость перед поворотами и тормозят с реалистичным тормозным путем. Танковые орудия теперь способны вести прицельный огонь прямо на ходу, боевые вертолеты обучены кружить боком и пятиться назад с направленным на цель носом, а колонны бронетехники равномерно распределяются по всей ширине мостов. Пехотинцы перестали стопорить движение тяжелых машин и научились автоматически обходить технику при движении по узким улицам.

Одним из наиболее важных исправлений стала починка искусственного интеллекта, который был сломан в оригинальном релизе 2003 года из-за грубой ошибки в скриптах. На протяжении более 20 лет компьютерный оппонент возводил лишь 1 стартовую электростанцию и выполнял только экстренные команды. В Zero Hour Reforged кремниевый противник самостоятельно строит базы, отправляет рабочих к новым источникам ресурсов, разведывает карту дешевыми юнитами, захватывает нефтяные вышки и отступает через сеть тоннелей фракции GLA. Все 3 доступных уровня сложности действуют честно и не получают скрытых бонусов к обзору сквозь туман войны, скорости стройки или запасу стартового золота.

Игровой баланс и сетевой код также получили ряд важных новшеств. Лимит выделения армии расширен до 840 юнитов, и весь отряд беспрепятственно отправляется в бой по 1 клику мыши без зависаний поиска путей. Система получения ветеранского опыта перестала отдавать все очки сделавшему финальный выстрел юниту: теперь добивающий снаряд приносит 25% опыта, а остальные 75% распределяются между всеми боевыми единицами, наносившими урон цели за последние 10 секунд. Опыт также начисляется за ремонт и полевое лечение союзников. Нижняя панель управления перестроена под быструю сетку из 18 горячих клавиш, а защитные турели теперь наглядно очерчивают свои мертвые зоны при выборе.

В общей сложности создатели устранили около 60 критических ошибок и утечек памяти оригинального движка Electronic Arts, добавили возможность свободной перемотки повторов и расширили меню сетевого лобби новыми правилами соревновательных матчей. На текущий момент мультиплеер функционирует через прямое подключение по локальной сети, тогда как разработка глобального мастер-сервера для онлайн-матчей все еще находится на стадии проектирования.