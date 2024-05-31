"Kirov reporting!" Открыта предварительная регистрация на Command & Conquer: Legions

Level Infinite и Electronic Arts сообщили о начале предварительной регистрации на Command & Conquer: Legions — новую мобильную стратегическую игру, основанную на популярной серии Command & Conquer. Игроки могут зарегистрироваться в App Store, Google Play и на официальном сайте игры. Глобальный релиз Command & Conquer: Legions запланирован на более поздний срок в этом году и будет сопровождаться запуском первого сезонного контента, посвящённого вселенной Red Alert.
Действие дебютного сезона Command & Conquer: Legions развернётся в альтернативной временной линии, где советские и союзные войска находятся в патовой ситуации. Возвращение Юрия нарушает сложившийся баланс сил и приводит к масштабной войне между основными фракциями. Игрокам предстоит выбрать сторону конфликта, завербовать героев Red Alert, создать армию и принять участие в стратегической кампании, чтобы помешать планам Юрия.
Также стоит отметить, что в честь запуска предварительной регистрации разработчики подготовили программу внутриигровых вознаграждений. По мере достижения различных этапов предварительной регистрации игроки смогут разблокировать множество ценных предметов, включая Серебряные жетоны, Золотые жетоны, отличительную рамку «Звезда победы» и скин для базы «Советский строительный двор».
Эх,опять мобилка...
Мда, поди Pайвалс будет с другими скинами, очень интересно...по правде не самая худшая мобильная игра, но явно не то что ждут от великой С&C
В игре будут настолько плохие рюские, что даже не говорят по-рюски!
Снова мобильная шляпа, оно и понятно это же ЕА, что-то нормальное запилить им слабо
Где ремейк Red Alert 2, я вас спрашиваю?!?! В очко эти мобильные дрочильни!!!