"Kirov reporting!" Открыта предварительная регистрация на Command & Conquer: Legions

Эта мобильная стратегия позволяет вам погрузиться в мир C&C. Вы сможете выбрать одну из двух фракций: Братство Нод или Глобальный Совет Безопасности, и сражаться за контроль над тибериумом — ценным ресурсом, который может дать вам преимущество в войне.

Command & Conquer: Legions предлагает вам как PVE-режим, где вы можете проходить разнообразные миссии и защищать свою базу от атак, так и PVP-режим, где вам предстоит соревноваться с другими игроками в реальном времени на разных картах. Кроме того, игра даёт вам возможность объединяться с другими командирами в альянсы, общаться с ними через чат, обмениваться ресурсами и координировать совместные действия против общих врагов.