Command & Conquer: Red Alert 2 отмечает 25-летие со дня выхода

Command & Conquer: Red Alert 2 отмечает своё 25-летие. Westwood были создателями прабабушки всех стратегий в реальном времени, Dune 2. Затем они определили жанр первой частью серии Command & Conquer, которая недавно отпраздновала своё тридцатилетие. Затем они променяли современные поля сражений на ретро Холодной войны в первой игре Red Alert. Затем последовала Tiberian Sun с фантастически мрачной научно-фантастической атмосферой. Затем, в конце октября 2000 года, они создали ещё один хит. По мнению многих фанатов, возможно, самый большой на сегодняшний день.

Red Alert 2 покорила сердца фанатов лёгкостью, с которой советские войска заняли Вашингтон. В игре использовался отточенный геймплей предыдущих игр — строительство базы, добыча ресурсов, обучение армии и уничтожение противника — и добавлен юмористический штрих боевиков категории B. До этого серия C&C воспринималась довольно серьёзно, но игроки до сих пор с улыбкой вспоминаем игровые фильмы и сюжет Red Alert 2.

Помимо того, что Red Alert 2 сама по себе была высоко оценена критиками и имела коммерческий успех, она не умерла за прошедшие двадцать пять лет. К ней вышло не менее тепло принятое дополнение Yuri’s Revenge.