Энтузиасты перенесли Command & Conquer Red Alert 2 на нативный код с поддержкой 4K и HD-вокселей

Энтузиасты представили проект redalert2-recomp, в рамках которого выполнена полная статическая рекомпиляция классических стратегий Command & Conquer: Red Alert 2 2000 года и дополнения Yuri's Revenge 2001 года. Исходные исполняемые файлы Win32 версий 1.006 и 1.001 были переведены напрямую в нативный код на языке C с помощью инструментария pcrecomp. В отличие от проектов вроде OpenRA, заново создающих игровую логику на стороннем движке, данный порт исполняет оригинальный машинный код студии Westwood Studios, гарантируя полную идентичность механик и поведения боевых единиц.

Это не OpenRA, отдельный движок с повторной реализацией правил: здесь выполняется собственный код Westwood, перекомпилированный заново.

- sp00nznet, создатель проекта

В ходе обратной разработки авторам удалось разобрать и транслировать 23201 функцию для базовой игры и 24954 функции для дополнения без единой ошибки. Созданные исполняемые файлы успешно проходят набор из 30 автоматических тестов и позволяют полностью пройти одиночные кампании, одиночные сражения и многопользовательские матчи. Проект функционирует нативно на операционных системах Windows, Linux и macOS на архитектуре Apple Silicon без использования прослоек Wine или сторонних библиотек.

Ключевой технической особенностью обновленного движка стало масштабирование воксельных моделей техники. Танки, боевые корабли и авиация теперь могут визуализироваться в разрешении 2x или 3x с отрисовкой четких теней и сглаживанием без ступенчатых артефактов, либо в режиме 1x с аккуратной фильтрацией контуров. Перенос масштабирования картинки на графический процессор снизил время подготовки кадра с 3.5 миллисекунды до 0.43 миллисекунды в разрешении 1080p, что устранило падение производительности на любых конфигурациях.

Графическая подсистема получила собственный модуль вывода на базе Direct3D 11, поддерживающий оконный и полноэкранный режимы без рамок, корректную работу с дисплеями высокой плотности пикселей и разрешения от 1280x720 до 3840x2160 с адаптацией под форматы 16:10 и 21:9. Пользователям доступны различные алгоритмы масштабирования, включая билинейную фильтрацию и эмуляцию кинескопов CRT. Встроенное меню настроек по нажатию клавиши F10 позволяет изменять параметры графики и переключать пользовательские модификации прямо в процессе игры без ручной правки файлов конфигурации.

Помимо визуальных доработок проект получил поддержку современных стандартов управления, позволяя выбирать отряды левой кнопкой мыши, отдавать приказы правой кнопкой и добавлять в очередь производства сразу по 5 юнитов при зажатой клавише Shift. Сетевая игра по локальной сети функционирует через эмуляцию протокола IPX и полностью совместима с оригинальным сетевым кодом.

Для сборки исполняемых файлов пользователю требуется официальный дистрибутив из магазинов Steam или EA App, либо оригинальная дисковая версия, откуда утилита извлекает необходимые ресурсы. Репозиторий распространяется по открытой лицензии MIT и не содержит файлов самой игры или материалов, защищенных авторскими правами издательства Electronic Arts, а автоматический установщик подготавливает готовый клиент примерно за 30-60 минут.