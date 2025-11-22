ЧАТ ИГРЫ
Command & Conquer: Red Alert 2 26.10.2000
Экшен, Стратегия, RTS
9.3 1 407 оценок

Культовая стратегия 2000-х теперь запускается прямо в браузере - фанаты перенесли Red Alert 2 в онлайн без установки

IKarasik IKarasik

Фанатский проект Chrono Divide делает то, что ещё несколько лет назад казалось невозможным: классическую стратегию времён Red Alert 2 теперь можно запустить напрямую в браузере — без загрузок и установки.

Достаточно открыть game.chronodivide.com, и спустя минуту вы уже в матче. Игра полноценно работает в Chrome, Edge и Safari, обеспечивая стабильный FPS и отзывчивое управление. Разработчики даже заявляют о поддержке мобильных устройств, превращая смартфон в мини-командный центр. Единственный нюанс — пользователям Firefox стоит ожидать небольших просадок производительности.

В браузерной версии уже доступен основной режим, ради которого многие и любили оригинал, — многопользовательские сражения. Можно бесплатно играть на классических картах, подключать моды и устраивать битвы между устройствами разных платформ.

Хотя сюжетной кампании пока нет, команда работает над воссозданием миссий и даже фирменных видеороликов — их цель не просто вдохновиться Red Alert 2, а полностью перенести его движок в браузерный формат.

7
5
Комментарии:  5
Barred

Только нужны файлы оригинальной игры на компе. На кой фиг тогда этот сайт?

3
Мясо с майонезом

это аналог Ирины для Варкрафта

DezkQ

Дак давно

2
OSTTDK
Достаточно открыть game.chronodivide.com, и спустя минуту вы уже в матче

Неграмотный заголовок или содержание
Нужно направлять на верный путь составления постов, а не спустя рукава по быстрому ради баллов.

Пользователь ВКонтакте

Помню рубились в неё, а ещё крутые саундтреки. Жаль для киберспорта там нет баланса. // Аморкен Аморкенный