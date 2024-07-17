Мод Red Alert 2 New Horizons обзавелся хардкорным режимом и амфибийными юнитами

Несмотря на более чем два десятилетия с момента выхода, Command & Conquer: Red Alert 2 - Yury's Revenge все еще может рассчитывать на поддержку моддеров. Последним результатом этого стал выпуск версии 14-B проекта New Horizons, одного из самых популярных модов для второй части серии.

Есть много нового и изменений. Самым важным является добавление хардкорного режима. Он отрезает фракциям доступ к самым футуристическим технологиям («Призма» для союзников и «Тесла» для Советов), заменяя их более реалистичными решениями. Цель этого варианта игрового процесса — вернуться к традиционным сражениям, известным из первой Red Alert, но с улучшениями сиквела. Однако автор добавил много новых элементов, в том числе расширенные возможности постройки усилений базы. Источником вдохновения стала Warzone 2100, а саундтрек этой игры был добавлен в качестве дополнительного саундтрека на выбор.

Еще одной новинкой, доступной не только в Хардкорном режиме, но и во всем моде, является добавление функции амфибийных юнитов, которые могут передвигаться как по суше, так и по воде.

Напомним, New Horizons тщательно перерабатывает многие игровые элементы, чтобы повысить реалистичность игры, но при этом сохранить специфический стиль Red Alert 2. Также реализована новая кампания и ряд автономных карт, как для игр против ИИ, так и для многопользовательских сражений. Мод также поддерживает созданную фанатами систему CNCNet, которая восстанавливает полностью онлайн-функции игры.

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