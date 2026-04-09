Command & Conquer: Red Alert 3 получила патч сообщества с большим количеством исправлений и улучшений

В этом году стратегия в реальном времени Command & Conquer: Red Alert 3 отметит 18-летие со дня своего выхода. Игра оказалась последней хорошей новой частью этой классической серии (до сих пор фанаты пытаются забыть трагедию Command & Conquer 4: Tiberian Twilight), поэтому уже долгое время сообщество разрабатывает её самостоятельно с помощью модов.

Недавно вышел патч сообщества, который улучшает графику и звук, исправляет огромное количество технических ошибок, добавляет десятки новых карт и восстанавливает вырезанный контент. Авторы стремились улучшить игру в целом и расширить её контент, сохраняя при этом геймплей и атмосферу оригинала. На создание проекта у создателей ушло 7 долгих лет, и они очень гордятся конечным результатом.

Мод исправляет почти 700 технических ошибок, которые оставались в Red Alert 3 даже после всех официальных обновлений.

Визуальное оформление было обновлено, улучшены текстуры и анимация.

В режим схватки добавлено более 150 новых карт.

Звук также был улучшен, многие звуковые эффекты улучшены, и добавлены новые голосовые реплики.

Кроме того, были восстановлены несколько технологических объектов, которые изначально планировались разработчиками, но были исключены из проекта до релиза, поскольку не были полностью завершены к сроку.

В целом, мод значительно улучшает и обновляет игру, а тот факт, что он не меняет основной игровой процесс, делает патч сообщества рекомендуемым для каждого поклонника Command & Conquer: Red Alert 3. Дополнительным преимуществом является простота использования — авторы подготовили собственный установщик для проекта.

