Состоялся релиз масштабного обновления 8.0.0 для проекта Tiberian Sun Client — бесплатной фанатской сборки культовой стратегии в реальном времени Command & Conquer: Tiberian Sun. Поскольку Electronic Arts много лет назад перевела оригинал в статус бесплатной игры, энтузиасты смогли встроить базовые файлы напрямую в свой клиент, поэтому для запуска сборка не требует покупки или установки оригинальной игры.

Tiberian Sun Client представляет собой значительно доработанную версию классической RTS с улучшенной графикой, поддержкой современных широкоформатных мониторов с высоким разрешением, дополнительным контентом и восстановленным сетевым мультиплеером на базе фанатского сервиса CnCNet, заменившего отключённые серверы EA.

Главными нововведениями версии 8.0.0 стали сразу 235 новых пользовательских карт и два дополнительных игровых режима. Помимо этого, авторы полностью перевели проект на платформу OpenTS со всеми её техническими улучшениями, обновили интерфейс, расширили список графических настроек и добавили удобные мелочи — например, возможность отключать прокрутку карты при подведении курсора к краю экрана.