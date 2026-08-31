Состоялся релиз открытого движка OpenTS для Command & Conquer: Tiberian Sun с поддержкой разрешения 4K

Сообщество энтузиастов выпустило первую стабильную версию проекта OpenTS под номером 0.1.0. Проект представляет собой полностью открытую и независимую реконструкцию движка культовой стратегии в реальном времени Command & Conquer: Tiberian Sun и дополнения Command & Conquer: Tiberian Sun - Firestorm. Разработчики отказались от традиционного создания патчей или надстроек поверх старого исполняемого файла и полностью воссоздали код с нуля на базе языка C++20, используя открытые исходники других частей серии от Electronic Arts и реверс-инжиниринг оригинального файла игры версии 2.03.

Сборка 0.1.0 обеспечивает полный доступ ко всему контенту оригинальной игры. Авторы полностью протестировали сюжетные кампании за фракции GDI и Nod, миссии дополнения Firestorm, одиночные сражения против компьютера, а также работу сохранений и загрузок. Устаревший рендерер на основе DirectDraw был полностью заменен современной библиотекой bgfx. Благодаря этому стратегия получила нативную поддержку современных мониторов с разрешением вплоть до 4K и корректное отображение на сверхшироких экранах. Сетевой режим по локальной сети также работает, хотя и прошел менее длительное тестирование.

Создатели проекта подчеркивают, что OpenTS не является ремастером или переизданием и не содержит внутри оригинальные игровые ассеты. Для запуска требуется лицензионная копия стратегии, например из состава сборника Command & Conquer The Ultimate Collection на площадках Steam или EA App. Игрокам достаточно перенести файлы движка в директорию с установленной игрой и запустить исполняемый файл. Базовой платформой выступает Windows, тогда как на Linux работа возможна через инструменты совместимости Wine или Proton, поскольку отдельную нативную сборку для систем на базе ядра Linux авторы выпускать не планируют.

В процессе восстановления исходного кода авторы применили необычный подход, задействовав генеративные модели искусственного интеллекта Codex, Claude и DeepSeek. Нейросетям скармливали дизассемблированный код, декомпилированный псевдокод и контекст движка для генерации вариантов функций и ускорения работы. При этом разработчики отметили, что результаты работы нейросетей никогда не принимались без проверки, а каждый предложенный вариант тщательно анализировался вручную, компилировался и побайтово сверялся с оригинальным файлом игры до достижения максимальной точности.

В настоящее время разработка перешла к версии 0.2.0, а создатели нацелились на серьезное расширение возможностей. В планах значится интеграция с мультиплеерным сервисом CnCNet, включение исправлений из проектов Vinifera и ts-patches, а также перенос функций из Command & Conquer: Red Alert 2 и дополнения Command & Conquer: Red Alert 2 - Yuri's Revenge. Параллельно ведется постепенный перевод архитектуры движка на компонентную систему сущностей для расширения возможностей создателей масштабных модов.

Исходный код проекта распространяется под свободной лицензией GNU General Public License версии 3 с сохранением базовых требований оригинальной лицензии Electronic Arts. Все стабильные релизы и тестовые ночные сборки публикуются в открытом репозитории на площадке GitHub.