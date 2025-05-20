ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Commandos: Origins 09.04.2025
8.1 121 оценка

Commandos Origins получила новое обновление со множеством исправлений и улучшений

monk70 monk70

Commandos Origins вышла в прошлом месяце и была раскритикована игроками за техническое состояние. К счастью, недавно Claymore Game Studios и Kalypso Media выпустили обновление 1.2 на ПК (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store) и Xbox Series X|S, которое включает в себя множество исправлений для известных проблем, связанных с миссиями, игровых проблем и сбоев.

Обновление 1.2 для Commandos: Origins также содержит некоторые реализованные отзывы, такие как новая горячая клавиша для выбора всех коммандос и возможность отключения белых линий движения.

Выпуск обновления 1.2 для PlayStation 5 последует в ближайшее время.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

3
4
Commandos: Origins
09.04.2025
Комментарии: 4
Ваш комментарий
ze1n_82

это чо у него за жест, приглашает бухануть?)

gotva

Он хочет тебе вдуть, маленький ты извращенец.

1
ze1n_82 gotva

что за фантазии)

2
VIGITAL1

Джамбо (англ. jumbo) или шака (англ. shaka) — приветственный жест в виде оттопыренных большого пальца и мизинца и прижатых к ладони указательного, среднего и безымянного пальцев. Кисть при этом обращена пальцами вверх и тыльной стороной к объекту приветствия.

В армии военные разных стран показывают «джамбо» в качестве приветствия между собой.