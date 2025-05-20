Commandos Origins получила новое обновление со множеством исправлений и улучшений

Commandos Origins вышла в прошлом месяце и была раскритикована игроками за техническое состояние. К счастью, недавно Claymore Game Studios и Kalypso Media выпустили обновление 1.2 на ПК (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store) и Xbox Series X|S, которое включает в себя множество исправлений для известных проблем, связанных с миссиями, игровых проблем и сбоев.

Обновление 1.2 для Commandos: Origins также содержит некоторые реализованные отзывы, такие как новая горячая клавиша для выбора всех коммандос и возможность отключения белых линий движения.

Выпуск обновления 1.2 для PlayStation 5 последует в ближайшее время.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.