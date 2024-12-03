Commandos: Origins задержится до весны 2025 - разработчики обещают сделать игру значительно лучше

Поклонникам Commandos придётся подождать ещё немного — Kalypso Media решила перенести Origins на март 2025 года. Зато за это время разработчики обещают довести игру до ума и исправить все недочёты.

Первым делом в Claymore Game Studios возьмутся за оптимизацию. В демоверсии игра работала не очень гладко, да и геймплей многим показался каким-то неповоротливым. Заодно разработчики хотят научить ИИ противников вести себя поумнее — а то иногда они вели себя несколько странно и непредсказуемо.

Также в игру добавят и кое-что новенькое. Теперь после встречи с врагом можно будет прихватить с собой разные полезные штуки — патроны, форму и даже какие-то особые предметы. Правда, рюкзака у бойцов не будет — все находки сразу попадут в арсенал выбранного персонажа. А ещё наконец-то дадут возможность проходить миссии без убийств — достаточно просто вырубить противника. Кстати, про сами миссии. Если кому-то демка показалась тесноватой и слишком линейной — не переживайте. В полной версии карты будут куда просторнее, да и пройти задание разрешат разными способами.

Да и про удобство авторы не забыли. В игре появится три варианта управления, а на компьютере позволят настроить клавиши как душе угодно. Интерфейс тоже обещают сделать понятнее — добавят подсказки где нужно.

Напомним, что Commandos: Origins разрабатывается для ПК и консолей текущего поколения. Также стоит отметить, что в день релиза игра будет доступна в Xbox Game Pass.