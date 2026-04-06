Для Commandos: Origins анонсировано дополнение No Man Left Behind - релиз 28 апреля

Издатель Kalypso Media и разработчики из Claymore Game Studios официально представили второе крупное дополнение к тактическому экшену Commandos: Origins. Название DLC — No Man Left Behind («Никто не забыт»), выход намечен на 28 апреля 2026 года.

Дополнение расширит основную кампанию, заполнив сюжетную лакуну: именно здесь покажут, при каких обстоятельствах в плен попал Джек О’Хара, известный как Зелёный Берет. Игрокам предстоит пройти четыре дополнительных миссии. В первой из них можно будет сыграть за самого О’Хару — в момент его захвата. Остальные три посвящены спасательной операции, которую проводят другие бойцы отряда: Сапёр, Снайпер и Шпион.

Противники тоже получат усиление. В DLC появится радист — особый вид солдат. Если вовремя не уничтожить его или не перерезать линию связи (отключив усилители сигнала), радист вызовет подкрепление и поднимет глобальную тревогу, что резко усложнит выполнение задач.

Как и базовая игра, дополнение будет полностью переведено на русский язык. Стоимость дополнения No Man Left Behind — 14,99$. На ПК в течение первых 14 дней после релиза в Steam (а также 7 дней в Epic Games Store) будет действовать скидка 10%.