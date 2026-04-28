Для Commandos: Origins вышло DLC "No Man Left Behind", включающее четыре новые сюжетные миссии

Компания Kalypso Media и разработчик Claymore Games сегодня выпустили DLC «No Man Left Behind» для Commandos: Origins.

No Man Left Behind переносит действие в регион Овернь оккупированной Франции, расширяя основную кампанию четырьмя новыми миссиями. В роли Томаса «Сапёра» Хэнкока, Фрэнсиса Т. «Снайпера» Вулриджа и Рене «Шпиона» Дюшана вам предстоит преодолевать враждебную местность и спасать пленного «зелёного берета».

Ночная операция в лесу приведёт вас к тщательно охраняемым военным объектам, расположенным в горной сельской местности, где вам также придётся саботировать прототип немецкого супероружия и получить важную информацию. Новый вражеский отряд радистов представляет собой новую тактическую проблему, поскольку связь может быстро привести к эскалации ситуации.