Новая игра в серии Commandos выйдет в 2024 году - представлен первый трейлер и скриншоты

Компании Kalypso Media и Claymore Game Studios рассказали о готовящейся к выпуску новой игре Commandos: Origins, которая выйдет в 2024 году.
Игра является своего рода приквелом к серии и перенесет вас во времена Второй мировой войны, где впервые встречаются и объединяются герои отряда. Вы встретитесь с этими героями в их звездный час, сражаясь с врагом в ближнем бою в роли самого "зеленого берета" Джека О'Хары.
Используйте все свои силы и ресурсы по максимуму, уничтожая вражеских солдат с помощью грубой силы и расчетливой эффективности. Дата выхода игры не сообщается, кроме того, что мы увидим ее в следующем году, но мы знаем, что она будет доступна в день релиза в Xbox Game Pass для консоли, а также для ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.
- Сложный игровой процесс: тактика и скрытность в реальном времени. По максимуму используйте уникальные способности своих бойцов, проникайте на территорию врага и бейте по слабым местам, прежде чем раствориться в тенях.
- Уникальная команда: 6 потрясающих персонажей, каждый — со своей предысторией, объединились в боевой отряд спецназа. «Зеленый берет» Джек О'Хара, «Сапер» Томас Хэнкок, «Снайпер» Фрэнсис Т. Вулридж, «Водитель» Сэмюэл Бруклин, «Ныряльщик» Джеймс Блэквуд и «Шпион» Рене Дюшан ждут, когда вы возглавите отряд и приведете их к успеху.
- К успеху ведет множество путей. Детально проработанный интерактивный мир позволяет выбрать один из множества путей к цели. Тайно проникайте на объекты, забирайтесь по стенам, водите разные виды транспорта, прячьтесь или передвигайтесь ползком, чтобы выполнить задачу!
- По вашей команде: современное точное и интуитивно понятно управление позволяет достигнуть потрясающих результатов. Координируйте несколько действий, чтобы они произошли одновременно и позволили преодолеть сложные препятствия.
- Сражайтесь на всех фронтах: выполните более 10 задач в реалиях Второй мировой войны, которая забросит вас и в Арктику, и в Африку, и во многие другие уголки мира. Выполните ряд обязательных и дополнительных задач, которые потребуют детальной проработки тактики.
- Вы не одни: с вами команда. Выполняйте задачи вместе с другом в совместном режиме для двух игроков, который доступен как по сети, так и в автономном режиме с разделением на два экрана.
У мимимишек получаются топовые командос лайки, если будет нечто похожее будет круто)
Когда они выпустили переиздание Коммандос 1 и 2, было много нареканий на баги и неудобное управление. Очень хочется надеяться, что в этот раз они сделают всё по-нормальному, иначе окончательно потеряют доверие.
Возвращение к крням. И это здорово!
Самая топ была страйкфорс.