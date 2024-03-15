Представлен новый трейлер тактической стратегии Commandos: Origins

Вы получили секретное задание — собрать легендарный отряд спецназа, который должен выполнить важную миссию.

Действие Commandos: Origins разворачивается во времена Второй мировой войны. Зелёный берет Джек О'Хара и его пятеро соратников создают элитный отряд для выполнения сверхсложных и опасных заданий.

Вам предстоит пройти через суровые испытания и привести отряд к победе в самых разных уголках планеты — оледеневшей Арктике, бескрайних африканских пустынях, на западном побережье Европы и Восточном фронте. Вы должны руководить храбрыми бойцами, сражающимися с фашистской угрозой, нависшей над всем миром.

В вашем распоряжении уникальная команда из 6 героев, каждый со своей историей и навыками. Легендарный зелёный берет Джек О’Хара, сапёр Томас Хэнкок, снайпер Фрэнсис Т. Вулридж, водитель Сэмюэл Бруклин, ныряльщик Джеймс Блэквуд и шпион Рене Дюшан готовы встать под ваше командование и привести миссию к успеху.

Интерактивный мир предлагает множество путей к выполнению цели. Пробирайтесь тайно на объекты, карабкайтесь по стенам, управляйте разными транспортными средствами, прячьтесь и перемещайтесь ползком.

Игра также даёт вам возможность объединиться с другом в кооперативном режиме для двух игроков по сети или в режиме с разделённым экраном.