Представлен новый трейлер тактической стратегии Commandos: Origins

Commandos: Origins - это новая игра в серии тактических стратегий, разрабатываемая студией Claymore Game Studios и издаваемая компанией Kalypso Media. В новом трейлере представлены хорошо знакомые персонажи из предыдущих частей, такие как Джек О'Хара и Фрэнсис Т. Вулридж, которые объединяются, чтобы сформировать элитный боевой отряд.
Игроков ожидают разнообразные и напряженные миссии, начиная с проникновения на вражеские базы на ледяных просторах Арктики и заканчивая боями на борту немецких подводных лодок и перестрелками в африканской пустыне. Commandos: Origins обещает принести фанатам серии захватывающие приключения и множество тактических вызовов.
Commandos: Origins запланирована к выходу в 2024 году и будет доступна в Xbox Game Pass для консолей и PC, а также в версиях для Xbox Series X|S, Windows PC и PlayStation 5.
Видимо, успех Shadow Tactics показал, что серию хоронить рано. Очень радостно, Commandos были, по сути, первой компьютерной игрой, которую я увидел в жизни. Ходил к другу с пятого этажа на первый смотреть, как он проходит ее.
Интересно, что я тогда запомнил какую-то миссию. Когда вырос и сам перепрошел всю серию, эту миссию так и не увидел. До сих пор для меня загадка, что это было.
чисто как фанат 2ой части - очень жду,прохолил много раз ее , 3яя часть не то совсем , исключительно 2ая) вот тут вижу 4ую миссию с кораблем (безмолвные убийцы) , выглядит круто) даже анкету заполнил на бета тест)) а вдруг....)) хочется попровать! т к коммандос это прям детство :))
Давно пора
выглядит интересно, надеюсь драйв первой части сохранится, когда долго и нудно ползал с ножом, вылавливая всех на карте :)