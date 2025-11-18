Состоялся релиз первого дополнения для Commandos: Origins

Аддон Shadows over Crete для тактической игры Commandos: Origins вышел на ПК (действует релизная скидка), Xbox Series X/S/One и PS 4/5. Дополнение рассказывает о вторжении немцев на Крит в мае 1941 года. Отряд коммандос отправится в тыл врага, чтобы помочь местному сопротивлению под предводительством Элени Андрис. В новой кампании из четырех миссий бойцам спецподразделения предстоит развязать партизанскую войну против оккупационных войск и столкнутся с новыми врагами – немецкими парашютистами.