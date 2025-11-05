В этом месяце для Commandos: Origins выйдет дополнение "Тени над Критом"

Kalypso Media и разработчики Claymore Game Studios анонсировали первое дополнение к своей стратегической игре Commandos: Origins под названием «Тени над Критом», которое выйдет 18 ноября 2025 года. В дополнении будет представлена ​​новая кампания, действие которой разворачивается после событий операции «Меркурий», печально известного вторжения Германии на Крит в 1941 году – крупнейшей воздушно-десантной операции в истории Второй мировой войны. После сокрушительного поражения союзников знаменитое подразделение отправляется под прикрытием в тыл врага, чтобы наладить сотрудничество с критским сопротивлением, и вместе они проводят серию диверсионных, шпионских и партизанских атак против оккупантов.

В дополнении будут представлены четыре новые миссии, которые перенесут игроков от живописных приморских деревень к древним руинам, к обширной гавани и крепости, вдохновлённой островом Спиналонга. Также появится новый тип противника – немецкие парашютисты, которые действуют как подразделения быстрого реагирования и могут в любой момент вступить в бой. Их присутствие призвано заставить игроков быть более осторожными и быстро адаптироваться при выполнении миссий.

Дополнение «Тени над Критом» выйдет на ПК (Steam, Epic Games Store), Xbox Series X|S, Xbox One и PlayStation 4/5. .