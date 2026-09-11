Relic отмечает 20-летие Company of Heroes новым трейлером, посвящённым истории серии

Студия Relic Entertainment представила новый трейлер Company of Heroes — Definitive Edition, приуроченный к 20-летию одной из самых высокооценённых стратегий в истории. Выход Company of Heroes — Definitive Edition на ПК (в Steam) запланирован на начало следующего года.

Игра Company of Heroes, вышедшая ровно двадцать лет назад, совершила революцию в жанре стратегий в реальном времени (RTS) благодаря кинематографичному повествованию о событиях Второй мировой войны, тактике ведения боя отрядами, разрушаемому окружению и глубокому погружению в атмосферу. Она по праву считается одной из величайших стратегий всех времён, а ее влияние на жанр ощущается и по сей день.

Новый трейлер не только напоминает о культовых моментах оригинальной игры, но и демонстрирует улучшения, которые появятся в Company of Heroes — Definitive Edition.

Проект Company of Heroes — Definitive Edition, созданный в сотрудничестве со студией BBI, сохраняет геймплей, сюжет и атмосферу, сделавшие оригинал классикой, и при этом предлагает современные улучшения, ориентированные на нынешних игроков на ПК.

В состав Definitive Edition входят оригинальная игра Company of Heroes и дополнения Opposing Fronts и Tales of Valor. Игра базируется на полностью обновлённой 64-битной платформе, что обеспечивает поддержку современных систем при сохранении совместимости с пользовательским контентом и модификациями, созданными сообществом за последние 20 лет.

Игроков ждёт бережно обновлённая графика: улучшенные освещение, тени, вода и отражения, детализированные текстуры боевых единиц и окружения, усовершенствованный рендеринг и увеличенная дальность прорисовки для лучшего погружения в происходящее на поле боя. Среди прочих нововведений — улучшенный искусственный интеллект, модернизированный интерфейс, поддержка раскладки клавиш по сетке (grid keys), различные улучшения удобства игры, а также оптимизация для широкоформатных и сверхширокоформатных мониторов. В этот комплект войдут все четыре фракции, три полноценные кампании, три сюжетные истории для одиночной игры, а также более 50 карт для схваток и многопользовательских сражений — всё это позволит получить максимум впечатлений от Company of Heroes в рамках одного издания.