Возвращение легенды: к 20-летию оригинальной Company of Heroes анонсирован ремастер культовой RTS

В рамках недавней трансляции PC Gaming Show студия Relic Entertainment преподнесла неожиданный сюрприз поклонникам исторических стратегий в реальном времени. В честь грядущего двадцатилетия с момента выхода оригинала разработчики официально анонсировали обновленное издание культовой игры о Второй мировой войне — Company of Heroes: Definitive Edition.

Ремейк объединит в себе весь классический контент: в состав издания войдет как базовая игра 2006 года, так и два крупных масштабных расширения — Opposing Fronts и Tales of Valor. Однако студия не ограничится простым перевыпуском: авторы обещают провести серьезную техническую реконструкцию проекта, бережно сохранив при этом уникальный игровой процесс.

Одним из главных изменений станет перевод игры на современную 64-битную архитектуру. Это не только обеспечит лучшую производительность и стабильность работы на актуальном оборудовании, но и гарантирует бесшовную совместимость с огромной библиотекой пользовательских модификаций, созданных сообществом за прошедшие десятилетия.

Помимо технической «начинки», существенной переработке подвергнется пользовательский интерфейс, который будет отвечать современным стандартам. В Company of Heroes добавят ряд геймплейных улучшений для повышения общего удобства, а главной проверкой навыков полководцев станет обновленный искусственный интеллект — Relic Entertainment обещают, что переписанный ИИ обеспечит геймерам куда более серьезный и суровый тактический вызов.

Выйдя в 2006 году, оригинальная Company of Heroes буквально перевернула стандарты RTS. Проект популяризировал глубокие тактические элементы, убрав акцент с классического выделения войск рамкой. Игра заставляла продумывать грамотное использование ландшафта, систем укрытий, позиционирования и снабжения подкреплениями, благодаря чему и сыскала огромную славу как в сюжетном, так и в соревновательном многопользовательском режимах. Точные сроки релиза Definitive Edition пока не раскрываются.