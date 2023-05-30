Авторы Company of Heroes 3 поделились планами по поддержке игры ©

В связи с недавними увольнениями разработчиков Company of Heroes 3, команда выпустила заявление, в котором описаны дальнейшие шаги по развитию игры. Сегодняшнее сообщение подтверждает, что Relic и SEGA по-прежнему полностью привержены поддержке Company of Heroes 3 как на ПК, так и на консольных платформах, несмотря на признание тех областей, где игра не оправдывает ожиданий как игроков, так и разработчиков.

Выход Company of Heroes 3 Console Edition запланирован на сегодня, что может привести к притоку новых игроков в сообщество. Растущее, поддерживающее и гостеприимное сообщество считается необходимым для долгосрочного существования игры.

Кроме того, на 6 июня запланирован выход обновления Brass Leopard для ПК (1.1.5). Это обновление обещает новую кооперативную карту 3vs3, изменения в геймплее, улучшение качества звука и инструментов для создания модов, а также исправление множества ошибок. Обзор и примечания к патчу будут представлены ближе к выходу обновления.

Вслед за Brass Leopard обновление для ПК Emerald Bear (1.2.0) находится на стадии альфа-версии, а его выход запланирован на июль. В связи с продвинутой стадией разработки приоритеты этого обновления не могут быть изменены; однако уже сейчас проводится переоценка последующих обновлений. Более подробная информация о содержании этого патча будет предоставлена по завершении финального тестирования.

В ответ на отзывы сообщества команда решила исключить слово "Операция" из названий обновлений, чтобы избежать путаницы относительно их размера или масштаба.

В дальнейшем команда обязуется вести более регулярную переписку, информируя игроков о последних событиях. Начиная с 9 июня, раз в две недели будут выходить "Проводные отчеты", в которых будут собраны последние игровые новости, представлен исключительный контент игроков, ответы на часто задаваемые вопросы, а также иногда будут приводиться мнения разработчиков. Кроме того, с 15 июня раз в две недели начнутся прямые трансляции, на которых будут показаны шоу, игровые сессии и сессии вопросов и ответов с командой разработчиков.

Команда с нетерпением ждет отзывов игроков о будущих обновлениях, демонстрациях, показах "до/после" и превью-трансляциях из Brass Leopard, намереваясь предложить больше таких превью, основываясь на реакции игроков.

Заглядывая в будущее, команда стремится укрепить доверие с игроками и сообществом, и в рамках этого обязательства они пересматривают все игровые приоритеты, которые еще не установлены для июньского и июльского обновлений. В настоящее время адаптируется дорожная карта приоритетов развития, чтобы проиллюстрировать предстоящий контент, а также возможные изменения и пересмотры.