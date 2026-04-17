Company of Heroes 3: Dare & Destroy - анонсировано крупное DLC с четырьмя новыми баттлгруппами

Relic Entertainment представила Company of Heroes 3: Dare & Destroy — новое дополнение в формате Battlegroup DLC для PC, которое выйдет 14 мая 2026 года в Steam по цене $24.99. Расширение добавит четыре новые баттлгруппы, косметические предметы и крупное обновление баланса, значительно расширяя возможности мультиплеера, кооператива и схваток против ИИ.

Ключевая особенность DLC — новые баттлгруппы, каждая из которых предлагает уникальный стиль ведения боя и открывает дополнительные тактические возможности. Они работают как вспомогательные силы, усиливающие армию игрока и меняющие подход к сражениям.

Среди новинок — US Forces – Free French Battlegroup, ориентированная на оборону и мощные контратаки. Игрокам доступны французские пехотные отряды, укрепления и тяжёлая техника, включая Char B1 и железнодорожную артиллерию.

Wehrmacht – Siege Breaker Battlegroup делает ставку на штурм укреплений с помощью огнемётной техники, усиленной пехоты и тяжёлого Sturmtiger.

British Forces – Special Services Battlegroup предлагает тактику диверсий: коммандос, снайперы и рейды по ресурсам позволяют изматывать противника.

Deutsches Afrikakorps – Elite Forces Battlegroup сосредоточена на мобильности и элитных подразделениях с поддержкой авиации и тяжёлых танков, включая Tiger Ace.

Разработчики обещают раскрывать дополнительные подробности о Dare & Destroy в ближайшие недели, продолжая делиться информацией через официальные каналы.