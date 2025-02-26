Company of Heroes 3 отмечает 2-ю годовщину выпуском дополнение Fire & Steel и крупным обновлением 2.0

Компания Relic Entertainment объявила о выпуске Fire & Steel, дополнения для Company of Heroes 3. Наряду с выпуском DLC студия также отмечает выпуск масштабного юбилейного обновления 2.0, которое является важной вехой для стратегии в реальном времени.
Fire & Steel представляет четыре новые боевые группы, по одной для каждой армии в Company of Heroes 3, разработанные для улучшения многопользовательского режима и кооперативного/боевого геймплея против ИИ. Эти боевые группы предлагают мощные новые юниты и способности, позволяя игрокам разнообразить свою тактику и стратегию.
- Вооруженные силы США – Боевая группа тяжелого вооружения:
- Включает тяжелые пулеметы и артиллерийские удары вне карты из гаубиц Black Dragon.
- Включает полугусеничные штурмовые машины и тяжелый танк M26 Pershing.
- Британские силы – Канадская ударная боевая группа:
- Фокусируется на быстрых атаках с канадскими ударными секциями.
- Известна своим зажигательным оружием, включая огнеметный танк Churchill Crocodile.
- Немецкие силы – Боевая группа террора:
- Использует психологическую тактику для деморализации врагов.
- Предлагает такие способности, как допросы и ракетные удары V1, а также культовый танк Tiger II.
- Африканский корпус – Боевая группа Zerjger Kom:
- Улучшает стратегические возможности с помощью блокпостов и минных полей.
- Включает тяжелую противотанковую установку Elefant, известную своей разрушительной силой.
Совпавшее с запуском Fire & Steel юбилейное обновление 2.0 привносит значительные улучшения в Company of Heroes 3. Отмечая вторую годовщину игры, это обновление основывается на годе постоянных улучшений и отзывов игроков.
Ключевые особенности обновления 2.0:
- Обновления однопользовательской кампании
- Улучшения звука, пользовательского интерфейса и погружения
- Обновления баланса
- Новые карты, включая возвращение классики франшизы
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
элефант - ждали всей семьёй
захват рима какойто непонятный ну далатно пройду еще раз с обновлением игра нравиться)))
Ну и нафиг нужно это недо DLC? Сюжетное сделать нельзя? Ну там карту глобальную расширить для одиночного прохождения? Не? За другие фракции позволить играть на глобальной карте? Не? Но самое печальное, что русский язык до сих пор не появился. А так в целом игра хорошая. Жалко только, что разработчики никак игру не развивают толком. А помните, какие крутые аддоны делали для CoH1 и CoH2? Почему нельзя также круто всё делать для CoH3 в плане дополнений? Я не понимаю разработчиков.