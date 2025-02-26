Company of Heroes 3 отмечает 2-ю годовщину выпуском дополнение Fire & Steel и крупным обновлением 2.0

Компания Relic Entertainment объявила о выпуске Fire & Steel, дополнения для Company of Heroes 3. Наряду с выпуском DLC студия также отмечает выпуск масштабного юбилейного обновления 2.0, которое является важной вехой для стратегии в реальном времени.

Fire & Steel представляет четыре новые боевые группы, по одной для каждой армии в Company of Heroes 3, разработанные для улучшения многопользовательского режима и кооперативного/боевого геймплея против ИИ. Эти боевые группы предлагают мощные новые юниты и способности, позволяя игрокам разнообразить свою тактику и стратегию.

Вооруженные силы США – Боевая группа тяжелого вооружения:

Включает тяжелые пулеметы и артиллерийские удары вне карты из гаубиц Black Dragon.



Включает полугусеничные штурмовые машины и тяжелый танк M26 Pershing.

Британские силы – Канадская ударная боевая группа:

Фокусируется на быстрых атаках с канадскими ударными секциями.



Известна своим зажигательным оружием, включая огнеметный танк Churchill Crocodile.

Немецкие силы – Боевая группа террора:

Использует психологическую тактику для деморализации врагов.



Предлагает такие способности, как допросы и ракетные удары V1, а также культовый танк Tiger II.

Африканский корпус – Боевая группа Zerjger Kom:

Улучшает стратегические возможности с помощью блокпостов и минных полей.



Включает тяжелую противотанковую установку Elefant, известную своей разрушительной силой.

Совпавшее с запуском Fire & Steel юбилейное обновление 2.0 привносит значительные улучшения в Company of Heroes 3. Отмечая вторую годовщину игры, это обновление основывается на годе постоянных улучшений и отзывов игроков.

Ключевые особенности обновления 2.0:

Обновления однопользовательской кампании

Улучшения звука, пользовательского интерфейса и погружения

Обновления баланса

Новые карты, включая возвращение классики франшизы

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.