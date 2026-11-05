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Company of Heroes 3 23.02.2023
Стратегия, RTS, Тактика
7.1 395 оценок

Company of Heroes 3 получила крупное обновление 3.0 - разработчики показали изменения в новом трейлере

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Студия Relic Entertainment выпустила обновление 3.0 для Company of Heroes 3, сопроводив его новым трейлером. Патч затрагивает сразу несколько важных составляющих военной стратегии, включая игровой процесс, звуковое сопровождение и баланс.

Одним из основных направлений обновления стала переработка звука. Разработчики уделили внимание аудиосоставляющей сражений, которая играет важную роль в создании атмосферы масштабных боёв времён Второй мировой войны.

Помимо этого, версия 3.0 включает изменения игровых механик и баланса. Они призваны скорректировать ход сражений и улучшить общее впечатление от игры как для новичков, так и для опытных командиров.

В опубликованном трейлере Relic Entertainment демонстрирует некоторые из нововведений и предлагает оценить, как изменилась Company of Heroes 3 после выхода патча.

Обновление уже доступно в Steam на ПК и требует основную версию игры.

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