Company of Heroes 3 получила крупное обновление с новыми картами, режимом наблюдателя и другими улучшениями

Разработчики Company of Heroes 3 выкатили для своей игры бесплатное обновление Orchid Spider, которое, кстати, появилось не просто так — создатели внимательно изучили пожелания игроков и постарались воплотить самые популярные идеи.

Две новые арены для сражений

В игру добавили парочку новых карт. На первой, «Форсирование Рапидо», можно устроить настоящую мясорубку в формате 4 на 4. Там придётся пробиваться через бурную реку, и даже бывалым игрокам будет непросто зацепиться за вражеский берег.

Вторую карту, «Сантуарио», сделал один из игроков — некто Mythe. Она поменьше, рассчитана на бои 2 на 2. Действие происходит в прибрежной деревушке, где предлагают повоевать и на пляжах, и в лесах. Местные домики, конечно, уже не выглядят такими уютными — их основательно подготовили к боям.

Важные улучшения игровых механик

Наконец-то пофиксили кучу мелких раздражающих багов на картах. Больше никаких застрявших снарядов в каких-то несчастных камушках, да и по башням сейчас можно нормально целиться. Причём непрямой огонь стал эффективнее против укреплённых позиций — артиллеристы явно этому обрадуются.

Мосты теперь рушатся как надо — вместе со всеми перилами и пристройками. Даже танки стали чуть полезнее — они могут давить некоторые укрытия, которые раньше были неуязвимы. А ещё производственные здания и базы теперь не получают урон от дружественного огня — как прямого, так и по области. Правда, разработчики напоминают: если кто-то специально вредит команде, лучше сразу жаловаться через внутриигровую систему.

Новинки для киберспортсменов и стримеров

В игру добавили нормальные таблицы лидеров прямо в игре — кнопка для них красуется в верхней части главного меню. Можно не только посмотреть рейтинги, но и заглянуть в профили игроков, а если они сейчас в игре — даже понаблюдать за их матчем. А когда поднимаешь свой ранг в быстром подборе, игра порадует красивой анимацией — разной для каждого уровня.

Стримерам и киберспортивным комментаторам тоже есть чему радоваться — появился полноценный режим наблюдателя. Его добавили прямо в меню мультиплеера, где есть возможность настроить под себя все параметры.

А ещё игре появились специальные горячие клавиши для наблюдателей, а главное — новый турнирный интерфейс. Так что можно одновременно следить за действиями до четырёх игроков, легко переключаться между ними и видеть общую картину происходящего. Под миникартой даже добавили стрелки для быстрого переключения между тремя вариантами отображения панелей.

Приятные мелочи для всех игроков

Серьёзно переработали интерфейс — особенно это заметно по подсказкам для юнитов в мультиплеере. Описания стали короче, а всю важную информацию собрали в удобные списки. Сразу видно и ключевые способности, и доступные улучшения. Даже теги юнитов обновили, чтобы было проще понять их класс. А когда наводишь курсор на звёзды ветеранства в командной панели, игра показывает конкретные цифры бонусов для каждого уровня.

Появился и долгожданный счётчик убийств для всех юнитов — достаточно навести мышку на портрет, чтобы узнать, сколько врагов каждого типа он уже уничтожил. А если вдруг разнесли ваш штаб в мультиплеере — не беда. Разрешается вызвать строителей по базовой цене и восстановить его до половины прочности. Правда, после этого придётся подождать 30 секунд, прежде чем снова использовать эту способность. Но имейте в виду — если штаб восстановлен меньше чем на 50%, а все остальные здания разрушены, победа всё равно достанется противнику. И да, оружейные с центрами поддержки больше не исчезают после уничтожения штаба.

С полным списком изменений можно ознакомиться тут.