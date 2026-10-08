Company of Heroes 3 получит крупнейшее обновление 3.0 к 20-летию серии

Company of Heroes 3 получит масштабное обновление 3.0 5 ноября 2026 года. Апдейт приурочен к 20-летию серии и станет крупнейшим обновлением игры с момента её релиза, затронув графику, погоду, звук, ИИ, баланс, карты, кампанию и Final Stand.

Одним из главных изменений станет серьёзная переработка визуальной части. В игре появятся снег и дождь, улучшенные туман и атмосферные эффекты, динамическая влажность поверхности, обновлённое освещение солдат и более детализированное окружение. Также разработчики добавят новые зимние, осенние и индустриальные элементы оформления, а эффекты взрывов и огнемётов станут более выразительными.

Звуковую составляющую также обновят: улучшатся звуки стрельбы, попаданий и разрушения техники. Кроме того, в саундтрек добавят классические композиции из первых двух частей Company of Heroes.

Изменения затронут и игровой процесс. В крупных многопользовательских матчах переработают экономику, скорректируют артиллерию и снизят эффективность массового использования техники, одновременно повысив значение правильного позиционирования. Несколько Battlegroups также получат изменения.

ИИ станет лучше оценивать ситуацию в бою, выбирать подходящие моменты для атаки и отступления, а также эффективнее подбирать состав армии на поздних этапах матчей. Разработчики дополнительно улучшат интерфейс и систему подбора соперников.

Итальянская кампания получит собственные изменения. Ресурсы на глобальной карте теперь будут разделены на три категории: Manpower для строительства подразделений, Munitions для способностей и Fuel для улучшений. Освобождение городов будет напрямую влиять на доступные ресурсы и стратегию прохождения, а сами города получат уникальные варианты улучшений.

В обновлении появятся новые карты, включая Vire River Valley для сражений 2 на 2, Ancona Railyard для 1 на 1, Foggia Airfield для 3 на 3 и Turin Steelworks и Radarstation Mammut для 4 на 4. Несколько уже существующих карт также получат визуальное обновление.

Не обойдётся и без нового контента. С выходом 3.0 появятся четыре косметических набора — Climb to Glory, Edelweiss, Bloody Baltic и Cold Snap — а также новый Victory Point Industrial.

Отдельно разработчики обновят режим Final Stand. 5 ноября в нём появится режим на троих игроков, новая карта Dam Busters, 13 новых подразделений, 14 способностей, 35 пассивных технологий и 8 новых типов противников. Все четыре фракции также получат балансные изменения.