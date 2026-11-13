Company of Heroes 3 стала временно бесплатной в Steam в честь 20-летия серии

В Steam стартовали бесплатные выходные Company of Heroes 3 — стратегии в реальном времени от Relic Entertainment, посвящённой сражениям Второй мировой войны. До 16 ноября 2026 года, 21:00 по московскому времени, пользователи могут бесплатно скачать игру и познакомиться с её основными механиками, не приобретая полную версию.

Company of Heroes 3 предлагает масштабные военные кампании, тактические сражения и управление подразделениями на поле боя. Игрокам предстоит использовать особенности местности, грамотно распределять силы и учитывать действия противника, поскольку успех зависит не только от численного превосходства, но и от правильного выбора стратегии. В игре представлены кампании в Италии и Северной Африке, а также различные боевые подразделения и техника.

Бесплатная акция приурочена к 20-летию франшизы Company of Heroes. Одновременно в Steam проходят скидки на игры серии, позволяющие приобрести понравившиеся проекты по сниженной цене после завершения ознакомительного периода.