Дополнение Company of Heroes 3: Endure And Defy выйдет на ПК в конце этого месяца

Компания Relic Entertainment объявила о выходе нового дополнения для Company of Heroes 3 в конце этого месяца, 27 ноября 2025 года, на ПК. Дополнение Endure and Defy добавит четыре новых боевых отряда, каждый со своим стилем игры, новыми мощными юнитами и другими возможностями.

Каждая из новых боевых групп разработана как для многопользовательского режима, так и для режима кооперативной игры/схватки с ИИ. Войска США получат итальянскую партизанскую боевую группу, Вермахт — боевую группу «Последний рубеж», британские войска — польскую кавалерийскую боевую группу, а Немецкий африканский корпус — боевую группу Кригсмарине.

В тизер-трейлере показана часть новых боевых групп в действии, хотя Relic Entertainment заявила в пресс-релизе, что будет публиковать больше информации о предстоящем дополнении по мере приближения даты его выхода.

Итальянская партизанская боевая группа — это класс бойцов сопротивления и диверсантов, которые помогут усилить ваши наземные силы в бою. Они могут саботировать противника, используя сети туннелей для установки подземных взрывных устройств, кражи ресурсов и сеяния хаоса в тылу врага. Боевая группа «Последний рубеж» предназначена для защиты линии фронта с помощью новой техники, укрепляющей вашу оборону, в то время как боевая группа «Польская кавалерия» добавляет на передовую сильные отряды улан. Они особенно эффективны против опытных врагов.