Консольная версия Company of Heroes 3 получает смешанные оценки от журналистов ©

Следующая стратегическая игра от Relic Entertainment дебютирует на консолях уже сегодня. Владельцы PlayStation 5 и Xbox Series X|S смогут ознакомиться с Company of Heroes 3 - первые обзоры подтверждают, что хотя игра предлагает отличный контент, разработчики еще не освоили новые платформы.

Company of Heroes 3 вышла на ПК пару недель назад, и стратегическая игра собрала рейтинг 80%. Консольный релиз на данный момент не так хорош (74%), что, по-видимому, связано с качеством исполнения порта PS5 и XSX|S.

Журналисты подчеркивают, что игра снова предлагает капитальные бои, отличное звуковое оформление, разрушение окружения пригодится во время миссий, а сетевой геймплей "солидный". Игроков порадует большое количество контента.

В первых обзорах вы также прочтете о проблемах с управлением армией - разработчики переделали интерфейс, но даже несмотря на это, управление армией не является достаточно удобным. Консольная версия также страдает от некачественной графики по сравнению с PC-версией, а некоторых может расстроить функция постоянного подключения к серверу.

Во время игры вы можете почувствовать, что искусственный интеллект не справляется в некоторых ситуациях, также есть неудобства в обоих режимах (качество - падения анимации, производительность - ухудшение графики).