Крупное обновление 2.0.5 для Company of Heroes 3 улучшает карты и цели

Company of Heroes 3, военная RTS от Relic Entertainment, получила новое обновление. Патч имеет номер 2.0.5 и приносит много долгожданных изменений.

Был реализован ряд полезных изменений игрового процесса. Например, сокращено время строительства полевых укреплений, наземные мины теперь наносят на 50% меньше урона при обнаружении, а скорострельность артиллерийских подразделений увеличена. Также теперь стало проще использовать кратеры в качестве укрытия в многопользовательском режиме, поскольку их глубина была стандартизирована.

Авторы улучшили ряд карт в игре. В основном это небольшие изменения для улучшения баланса игры. Исключением является Mignano Summit, который был основательно обновлен — вместо поля битвы, полного пышной растительности, мы получаем локацию, разрушенную в результате сражений, а многие из прежних преград и зданий были удалены.

Улучшен многопользовательский баланс, в основном в плане боевых групп (патч 2.0.5 улучшает семнадцать из них). Также были исправлены технические ошибки и улучшен интерфейс.

Company of Heroes 3 дебютировала в феврале 2023 года на ПК, а три месяца спустя она была выпущена на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.