Обновление 1.1.5 для Company of Heroes 3 добавляет новую карту и другие возможности и исправления ©

Студия Relic Entertainment выпустила новый патч для тактической военной стратегии Company of Heroes 3, который был принят, мягко говоря, очень прохладно. Патч 1.1.5 - Brass Leopard вводит в CoH 3 ряд новых возможностей, самой большой из которых является новая карта. Кроме того, авторы потрудились над геймплеем и звуковым сопровождением, а также растоптали ряд многочисленных ошибок.

Новая карта, получившая название Catania Crossing, предназначена для игры 3 на 3 и может быть опробована в режимах Skirmish, Custom и Co-Op vs AI. Локация, вдохновленная операциями союзников на Сицилии и классическими картами из предыдущих частей серии Company of Heroes, предлагает городские бои вокруг ключевых мостовых переходов.

Среди других новых возможностей, представленных в обновлении 1.1.5 к Company of Heroes 3, наиболее примечательными являются следующие:

исправление ошибок в итальянской кампании,

улучшения на картах Mignano Gap и Gazala Landing Ground,

а также различные модификации игрового процесса, включая возможность регулировать высоту камеры или улучшения в подсказках событий.

Кроме того, разработчики уделили внимание и звуковому сопровождению, подготовив, в частности, дополнительные предупреждения разведки и новые звуковые эффекты.

С полным списком исправлений (на английском языке) можно ознакомиться в официальном анонсе. Остается надеяться, что процесс исправления игры принесет желаемый эффект. Однако это точно не изменит положение многих бывших сотрудников Relic Entertainment, которых уже коснулись увольнения.