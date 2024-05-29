Поддержка консольной версии Company of Heroes 3 прекращена из-за нехватки ресурсов

Те, кто играет в на консолях, у нас для вас плохие новости. Relic Entertainment подтвердила, что в будущем консольные версии Company of Heroes 3 больше не будут получать обновления, хотя регулярное обслуживание серверов будет проводиться.

В этом объявлении Relic упомянула, что прекращение поддержки консольной версии происходит потому, что студия теперь независима и, как таковая, больше не имеет доступа к ресурсам, которые у нее были в прошлом.

Стать независимым для нас невероятно интересно. Это ставит перед нами новые задачи и возможности, которые команда стремится решить в ближайшие годы. Однако независимость также означает, что у нас больше нет доступа к определенным ресурсам, которые у нас были в прошлом, что ставит нас перед некоторыми трудными решениями. Одним из таких решений является то, что в будущем мы больше не будем выпускать дальнейшие обновления для Company of Heroes 3 Console Edition. Команда по-прежнему будет проводить регулярное обслуживание сервера и, при необходимости, вносить критические исправления в игру, если в будущем возникнут проблемы. Это было невероятно трудное решение, но мы чувствовали, что оно необходимо для нашего будущего успеха, учитывая новую реальность, в которой мы находимся. Консольное издание CoH3 останется доступным для всех игроков, которые захотят играть в него на PlayStation 5 или Xbox Series X/S.

Что касается версии для ПК, игроки могут ожидать обновления 1.7.0 в июне, которое принесет с собой следующее:

Улучшены и переработаны способности двух юнитов на фракцию.

Новая карта 4 на 4 для всех режимов.

Улучшения карты итальянской кампании

Буксировка и улучшения транспортных средств

И многое другое

Помимо этого, для ПК также запланированы патчи 1.8.0 и 1.9.0.