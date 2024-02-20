После неудачи Company of Heroes 3 в студии Relic Entertainment произошли новые масштабные сокращения

Игровая индустрия переживает не лучшие времена. Почти каждый день все больше компаний объявляют о массовых увольнениях. Очередная студия, пострадавшая от сокращений, — принадлежащая Sega команда Relic Entertainment, известная по серии Company of Heroes и Warhammer 40,000: Dawn of War.

Масштаб сокращений очень велик — под удар попал 121 человек. В Relic Entertainment работало около 200-300 разработчиков, так что большая часть сотрудников оказалась выброшенной на мостовую.

Sega уверяет, что это не конец студии и в планах — продолжение поддержки Company of Heroes 3.

Стоит отметить, что это не первое крупное сокращение штата в студии. В мае прошлого года из Relic Entertainment было уволено более 100 человек. Дальнейшие крупные сокращения менее чем за год определенно скажутся на работе студии, особенно когда речь идет о работе над новыми проектами.

Сокращения в студии не стали неожиданностью, так как ее последние работы под крылом Sega оказались серьезным разочарованием. Warhammer 40,000: Dawn of War III оказалась настолько провальной, что Relic отказалась от дальнейшей поддержки игры спустя всего десять месяцев после ее выхода. Масштаб провала хорошо иллюстрирует тот факт, что вчера в Steam и в первую, и во вторую части серии играло значительно больше людей, чем в "тройку".

Company of Heroes 3 вышла чуть лучше, игра получила дальнейшее развитие, но ее никак нельзя назвать финансово успешной. Разработка третьей части заняла больше времени, чем планировалось, и ее результаты оказались ниже ожидаемых. Что касается этой продукции, то предыдущая часть серии также более популярна — вчерашний рекорд активности COH2 в Steam составил более 5 000 человек, играющих одновременно, в то время как показатель COH3 был вдвое ниже.

На практике единственным успехом Relic Entertainment за последние годы стала Age of Empires IV. Проблема с этим проектом заключается в том, что издателем выступает Microsoft, поэтому Sega зарабатывает только на том, что предоставляет студию конгломерату.

В настоящее время сложно представить оптимистичное будущее для Relic Entertainment. Последние части двух основных серий студии оказались провальными. Разработка нового бренда — это всегда большой риск, и в то же время сложно оценить, будет ли Sega готова финансировать, например, Dawn of War 4.