Разработчики Company of Heroes 3 в декабре выпустят самое масштабное обновление для игры

Несмотря на слабый коммерческий успех и критику со стороны игроков, студия Relic продолжает заниматься улучшением Company of Heroes 3. Практически весь год стратегия в реальном времени получала мелкие правки и другие улучшения игрового процесса, но их оказалось недостаточно. Разработчики игры объявили, что уже в этом декабре выйдет самое большое обновление для Company of Heroes 3 - Steel Shepherd (версия 1.4.0), а также дополнение Hammer and Shield Expansion Pack.

В версии 1.4.0 игра получит значительную переработку практически каждого аспекта оригинальной игры. Геймеры получат новые, давно запрошенные функции и новый бесплатный контент, включая карты. Обновление принесёт функцию повторов, режим игры один на один, улучшения при входе в игру и полезные нововведения в основной геймплей. По словам разработчиков, Steel Shepherd также вносит крупное визуальное улучшение, затрагивающее множество областей игры и переработанную систему карт кампании.

Одновременно с обновлением Steel Shepherd, Relic собирается выпустить дополнение Hammer & Shield Expansion Pack. Hammer & Shield представляет две контрастных новых боевых группы для многопользовательской/кооперативной игры и одиночного боя - передовую пехотную группу сил США и итальянскую прибрежную боевую группу вермахта.

Для одиночных стратегов новая воздушная и морская рота британских войск позволяет начать Итальянскую кампанию с использованием смелой тактики комбинированных вооружений, которая особенно хорошо сочетается с бесплатным обновлением карты кампании, появившимся в Steel Shepherd. Кроме того, в состав Hammer & Shield входят четыре пакета косметики Premium Cosmetic, в которых каждая армия получает новые косметические средства для отдельных юнитов.

Крупнейшее обновление для Company of Heroes 3 будет доступно уже 5 декабря.