Relic представила план развития Company of Heroes 3 на осень-зиму

Relic Entertainment представила следующие шаги для Company of Heroes 3 с совершенно новым планом контента, включая предстоящее обновление для ПК с множеством изменений игрового процесса, а также консольное издание, получающее исправления ошибок и обновления. Новая дорожная карта дает фанатам обзор ключевых обновлений и функций, которые появятся в игре в этом году.
В дорожную карту включено новое обновление для ПК, Umbral Wasp, выпуск которого запланирован на октябрь. Umbral Wasp принесет улучшенную отзывчивость юнитов и анимации, поиск пути юнитов, новую карту 4 на 4, обновленную карту 1 на 1, дальнейшую балансировку и другие улучшения игрового процесса. Версия CoH3 для ПК получит дополнительные обновления с такими запрошенными фанатами функциями, как система повторов и отзывчивость юнитов, позднее в этом году.
Company of Heroes 3 Console Edition в следующем месяце получит обновление Brass Leopard, выпущенное на ПК в июне, которое принесет консольным игрокам новую карту, улучшения игрового процесса и обновления звука.
Поклонникам, жаждущим большего количества контента, не придется долго ждать: работа над расширением CoH3 уже идет полным ходом и выйдет позднее в этом году.
Этой помойке уже ничего не поможет, не понимаю какой смысл на такой провал как кох 3 клепать дополнение, его ж никто не купит и оно провалится). Да и с аое 4 спорной также, у меня из нескольких десятков друзей стратегов никто даже в желаемое новый аддон не добавил). Реликов ждет судьба volition через полгодика в лице закрытия после выпуска аддонов к кох 3 и аое 4, хотя и поделом. Кох 2 была последней хорошей игрой от них, несмотря на ужасный сюжет, а начиная с дов 3 выходят одни высеры позорящие культовые RTS серии.