Relic представила план развития Company of Heroes 3 на осень-зиму ©

Relic Entertainment представила следующие шаги для Company of Heroes 3 с совершенно новым планом контента, включая предстоящее обновление для ПК с множеством изменений игрового процесса, а также консольное издание, получающее исправления ошибок и обновления. Новая дорожная карта дает фанатам обзор ключевых обновлений и функций, которые появятся в игре в этом году.

В дорожную карту включено новое обновление для ПК, Umbral Wasp, выпуск которого запланирован на октябрь. Umbral Wasp принесет улучшенную отзывчивость юнитов и анимации, поиск пути юнитов, новую карту 4 на 4, обновленную карту 1 на 1, дальнейшую балансировку и другие улучшения игрового процесса. Версия CoH3 для ПК получит дополнительные обновления с такими запрошенными фанатами функциями, как система повторов и отзывчивость юнитов, позднее в этом году.

Company of Heroes 3 Console Edition в следующем месяце получит обновление Brass Leopard, выпущенное на ПК в июне, которое принесет консольным игрокам новую карту, улучшения игрового процесса и обновления звука.

Поклонникам, жаждущим большего количества контента, не придется долго ждать: работа над расширением CoH3 уже идет полным ходом и выйдет позднее в этом году.